Basketball: Miami gleicht die NBA-Finalserie aus

Die Miami Heat haben in den NBA-Finals ausgeglichen und das spannende zweite Spiel in der Serie gegen die Denver Nuggets gewonnen. In Colorado holte Miami am Sonntagabend (Ortszeit) trotz zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand ein 111:108. Vor den anstehenden beiden Partien in Florida ist das Momentum aufseiten der Heat, die als an Nummer acht gesetztes Team der Eastern Conference in die Playoffs gestartet waren und sich seither gegen alle der favorisierten Gegner durchgesetzt hatten. Für die Nuggets war es die erste Heimniederlage im Playoff diese Saison und die erste seit dem 30. März.

Die 41 Punkte und 11 Rebounds von Nuggets-Star Nikola Jokic waren zu wenig, weil die Heat im Schlussviertel aus acht Punkten Rückstand zwischenzeitlich einen Vorsprung von zwölf Punkten machten und sich nicht mehr aus der Ruhe bringen liessen. Gabe Vincent erzielte 23 Zähler für Miami, Jimmy Butler und Bam Adebayo kamen auf jeweils 21 Punkte. «Das sind die Finals. Du musst eins auswärts gewinnen», sagte Heat-Profi Adebayo. «Wir müssen es in der Defensive schaffen. Das Wichtigste für uns ist: Wir müssen Stopps holen.»

Das dritte Spiel der Finalserie ist in der Nacht zum Donnerstag in Miami. Für die Meisterschaft braucht eine Mannschaft vier Siege. (DPA)