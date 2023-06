Wegen zu hoher Belastung – Spital Emmental verliert langjährigen Chefarzt Martin Egger war fast 20 Jahre in leitender Position im Spital Emmental. Jetzt gibt er seinen Posten ab, weil die Arbeitsbelastung immer grösser wurde. Noah Fend

Martin Egger (rechts) gibt die Leitung des Spitals Emmental in Langnau ab. Anfang nächsten Jahres übernimmt Simon Schneiter (links). Fotos: PD

Die Medizinische Klinik in Langnau erhält auf Anfang 2024 einen neuen Chefarzt. Martin Egger, der diesen Standort während acht Jahren geleitet hat, gibt sein Amt ab. Grund für seinen Abgang ist die Arbeitsbelastung, die in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Das schreibt das Spital Emmental in einer Mitteilung.

Egger ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und für Infektiologie. Insbesondere während der Corona-Pandemie war er für die gesamte Spitalhygiene verantwortlich und leitete sowohl ein Impf- als auch ein Testzentrum. Zudem war Egger während fast 20 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung des Spitals Emmental.

Auch nach der Pandemie sei die Belastung indes hoch geblieben, heisst es in der Mitteilung weiter. Erwähnt werden etwa die Eröffnung einer Hausarztpraxis im Spital Langnau, der anhaltende Fachkräftemangel sowie der steigende Anteil Teilzeit arbeitender Ärztinnen und Ärzte. Diese Herausforderungen seien zu seinen Kernaufgaben als medizinischer Chefarzt hinzugekommen. «Es war die Kumulation an Aufgaben, die es mir zum Teil nicht mehr erlaubt hat, meine Arbeit in allen Bereichen so gut zu erbringen, wie ich es von mir erwarte», lässt sich Egger zitieren.

Simon Schneiter wird Nachfolger

Egger bleibt für das Spital Emmental tätig. Er wird weiterhin die Spitalhygiene verantworten und angehende Ärztinnen und Ärzte weiterbilden. Weitere neue Aufgabenbereiche sollen in den nächsten Monaten gemeinsam definiert werden.

Nachfolger von Egger in Langnau sowie in der Geschäftsleitung wird Simon Schneiter. Der bisherige Leitende Arzt hat einen Teil seiner Ausbildung bereits in Langnau gemacht und ist seit 2022 zudem Teamarzt der SCL Tigers.

