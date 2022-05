Ab Anfang Juni – Spital Emmental eröffnet Geburtshaus in Burgdorf Ab Anfang Juni gibt es in Burgdorf ein neues Geburtshaus. Es gehört zum Spital Emmental, wird aber selbstständig von Hebammen geführt.

Das neue Geburtshaus in Burgdorf wird von Hebammen geführt. (Symbolbild) Keystone

Anfang Juni eröffnet die Spital Emmental AG in Burgdorf ein Geburtshaus. Dieses ist ins Unternehmen integriert, wird aber selbstständig von Hebammen geführt – eine Kombination, die es laut der Emmentaler Spitalgruppe in der Schweiz noch nicht so oft gibt.

Das neue Angebot erfülle das Bedürfnis vieler Frauen, ihr Kind in einer familiären Umgebung und nur durch Hebammen betreut zu gebären. Das schreibt die Spital Emmental AG in einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig biete das Geburtshaus die Nähe zu den medizinischen Möglichkeiten der Geburtsabteilung des Spitals.

Ein vierköpfiges Hebammenteam wird sich um die gebärenden Frauen kümmern. Im Juni stehen aber erst zwei Hebammen bereit. Deshalb nimmt die Spital Emmental AG Neuanmeldungen erst im Oktober wieder entgegen.

sda/msc

