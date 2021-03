Corona im Kanton Bern – Spitäler bereiten sich auf erneuten Anstieg vor In den bernischen Spitälern ist die Lage ruhig. Die steigenden Fall- und Patientenzahlen beobachten die Fachleute aber mit Besorgnis. Brigitte Walser

Schnelltests sind vor und über Ostern in der Welle 7 beim Berner Bahnhof möglich. Foto: Raphael Moser

Alle warten darauf, dass sich die Corona-Lage entspannt und dass die vom Bundesrat Mitte März verschobenen Lockerungen zumindest Mitte April beschlossen werden können. Den Entscheid macht die Regierung von den Fallzahlen sowie der Situation in den Spitälern abhängig. Die Lage im Kanton Bern:



Fallzahlen steigen

Parallel zu den gesamtschweizerischen Zahlen steigen auch die Corona-Fallzahlen im Kanton Bern wieder an, befinden sich allerdings auf klar tieferem Niveau als der Schweizer Schnitt. Die bernische Gesundheitsdirektion (GSI) bezeichnet den kontinuierlichen Anstieg dennoch als «besorgniserregend». Vor und über Ostern steigert sie die Testkapazitäten deutlich: Am Mittwoch wird in der Welle 7 beim Berner Bahnhof vorübergehend ein Schnelltestzentrum eröffnet. Dort sind 120 Tests pro Stunde möglich, anmelden kann man sich online, am Vorabend der Eröffnung waren noch die meisten Plätze frei. Testen lassen kann sich auch, wer keine Symptome hat und zum Beispiel die Familie treffen will. Damit werden wohl auch mehr milde oder gar symptomlose Fälle registriert. Jeder positive Fall, der frühzeitig entdeckt werde, helfe, die Weiterverbreitung zu unterbrechen, schreibt GSI-Sprecher Gundekar Giebel auf Anfrage. Diese Tests seien «sehr sinnvoll».