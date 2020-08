Sommerserie: Grenzen im Innern (7) – «Spinnsch en Art?!» 15 Jahre lebt unsere Autorin schon in Bern. Trotzdem stellt sie noch immer kulturelle Unterschiede fest. Zum Beispiel beim Schimpfen. Mirjam Comtesse

Manchmal muss der Ärger einfach raus. Aber Schimpfen kann man nur im eigenen Dialekt überzeugend. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das grosse Problem der Berner Schimpfwörter ist, dass sie so niedlich sind. Als ich das erste Mal hörte, wie ein junger Mann einen anderen im Bus als «Gigu» betitelte, dachte ich, das sei als Kompliment gemeint.

Erst als mir eine Freundin erklärte, was das Wort bedeutet, wurde mir klar, dass bei Bernerinnen und Bernern sogar böse Wörter charmant klingen. Das Pendant zu «Gigu» im Ostschweizer Dialekt wäre wohl «Schafseckel». Das klingt aber um einiges härter, und vor allem fehlt der ironisch-liebenswürdige Unterton.

Kein Wunder, gilt auch «seckle» im Thurgau als Gossensprache. Man sagt «rennä» oder «joggä». Wenn hier in Bern jemand fragt: «Chunnsch cho seckle?», zucke ich deshalb innerlich stets kurz zusammen.

Aber auch gegen die sympathischen Berner Fluchwörter habe ich eine kulturelle Barriere. «Soucheib» oder «Tubu» kämen mir nie über die Lippen. Selbst wenn ich mich in anderen Bereichen gut assimiliert habe, empfände ich das als Anbiederung.

Gleichzeitig will ich mich aber nicht blamieren. Deshalb habe ich typische Ostschweizer Kraftausdrücke aus meinem aktiven Vokabular gestrichen. Jemanden, der besonders langsam ist, nenne ich nicht mehr «Lahmsüder», und ich verkneife es mir, einen Schwätzer als «Ploderi» zu bezeichnen.

Nur wenn ich emotional werde, rutscht mir doch mal ein Begriff aus meiner Kindheit im Thurgau raus. Kürzlich wurde ich beim Znacht so wütend, dass ich zu meiner Tochter in scharfem Ton sagte: «Spinnsch en Art?!» Es folgte eine Schrecksekunde – danach brach die ganze Familie in schallendes Gelächter aus.