Prominenter Zuzug – Spielt Marco Rossi schon am Freitag gegen Davos für die Lions? Der 19-jährige Stürmer aus Österreich und frühere ZSC-Junior dürfte schon bald zu den Zürchern stossen und sich auf seine erste NHL-Saison vorbereiten. Im NHL-Draft ging er kürzlich als Nummer 9 zu den Minnesota Wild. Kristian Kapp

Der grosse Moment: Marco Rossi gibt sein erstes Interview als Mitglied der Minnesota Wild. Foto: Mike Stobe/Getty Images

Die Unterschrift Marco Rossis steht noch aus, aber das Leihgeschäft ist so gut wie sicher. Die Minnesota Wild haben gestern Nacht Schweizer Zeit ihrem neuen jungen Stürmer die Freigabe erteilt, sich in Europa auf den für den 1. Januar 2021 geplanten Saisonstart in der NHL vorzubereiten.

Es liegt auf der Hand, dass der 19-jährige Mittelstürmer da bei den ZSC Lions anklopft. Schliesslich war er als Nachwuchsspieler schon Teil der Lions-Organisation und verbrachte er den Sommer häufig als Trainingsgast der ZSC oder GCK Lions. Seine Geschichte, wie er jahrelang mit seinem Vater fast täglich zwischen Vorarlberg und Zürich hin und her pendelte, ist eine eindrückliche Story über den Willen eines Sportlers einerseits und der Hingabe der Eltern und der ganzen Familie andererseits.