Antreiber, Leader, wichtigster Spieler: Granit Xhaka animiert seine Teamkollegen im Spiel gegen Brasilien. Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus)

1:0, 0:1, 0:0. Mit diesen Resultaten in den Gruppenspielen könnte sich die Schweizer Nationalmannschaft an diesem Freitag für die Achtelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Nationalcoach Murat Yakin hat kürzlich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» andere Trainer als «Blender» bezeichnet, die von sich behaupten, dass sie sich vor allem um das Offensivspiel ihrer Mannschaft kümmern.