Berichtet von der Liebesfront: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

Es begab sich vor einiger Zeit, dass ich einen ganz netten Kollegen kennen lernte, am Rande einer Veranstaltung. Wir verabredeten uns auf einen Kaffee, und weil auch das ganz nett war, wurde irgendwann ein Bier daraus. Ob wir ein zweites bestellen wollen, fragte ich zu einer harmlosen Uhrzeit an diesem Freitagabend, die Sonne ist meine Zeugin, sie stand noch am Himmel. Er pulte das Etikett seiner Flasche ab. «Ich weiss nicht», sagte er, und sah plötzlich aus, als hätte er Blähungen. «Meine Freundin», fuhr er fort: «Sie ist ein wenig eifersüchtig.»