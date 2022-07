Ehemalige EU-Kommissarin als Lobbyistin – Spezialistin für Interessenkonflikte Nach ihrem Abgang als EU-Wettbewerbs­kommissarin soll Neelie Kroes für den Fahrdienstleister Uber lobbyiert haben. Die Niederländerin macht nicht das erste Mal mit Interessenkonflikten Schlagzeilen. Stephan Israel aus Brüssel

EU-Wettbewerbs­kommissarin Neelie Kroes 2004 bei einer Anhörung im EU-Parlament. Foto: François Lenoir (Reuters)

Wie wenige Politikerinnen oder Politiker in Europa ist Neelie Kroes zwischen Wirtschaft und Politik hin und her gewechselt. Das erklärt vielleicht, weshalb die einst mächtige Brüsseler Wettbewerbshüterin auch mit über 80 Jahren noch einmal Schlagzeilen mit einem Interessenkonflikt macht. Die ehemalige EU-Kommissarin und Vizepräsidentin soll schon kurz nach ihrem Abgang in Brüssel im Herbst 2014 heimlich für den US-Fahrdienstleister Uber lobbyiert haben. Der Name der Niederländerin taucht prominent in den sogenannten Uber Files auf, einem Leak von 124’000 vertraulichen Dokumenten.

Neelie Kroes soll für das amerikanische Unternehmen eine Reihe von Kontakten mit Premierminister Mark Rutte und Gespräche in Brüssel vermittelt haben. Die niederländischen Behörden gingen damals gegen die US-Plattform vor, inklusive Razzien an deren europäischem Hauptsitz in Amsterdam. Der Vorwurf lautete, das Unternehmen verstosse mit dem Amateurangebot Uber Pop gegen die entsprechenden Gesetze für Taxianbieter.

«Abkühlperiode»

Für Brüsseler Kommissarinnen und Kommissare gilt eine sogenannte «Abkühlperiode» von 18 Monaten. In dieser Übergangszeit müssen Kommissionsmitglieder eine Bewilligung für Nachfolgetätigkeiten einholen. Die Ethikregeln wurden zuletzt aus Sorge um den Imageschaden für Brüssel verschärft. Die Niederländerin sei trotz eines ablehnenden Entscheids von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Hintergrund für den US-Fahrdienstleister tätig geblieben, geht aus den Uber Files hervor. Nach dem Ende der «Abkühlperiode» wurde Neelie Kroes im Mai 2016 dann ganz offiziell Vorsitzende des «global policy advisory board» von Uber, ein Job, der mit 200’000 Euro im Jahr honoriert worden sein soll.

Neelie Kroes zusammen mit dem damaligen Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, der später als Lobbyist für das US-Finanzinstitut Goldman Sachs ebenfalls in die Schlagzeilen geriet. Foto: Thierry Roge

Neelie Kroes wurde 1941 in Rotterdam geboren, wo ihr Vater ein Unternehmen für Schwertransporte führte. Sie studierte später Ökonomie und politisierte in der rechtsliberalen Partei für Freiheit und Demokratie (VVD), die heute von Mark Rutte geführt wird. Sie war Ministerin in Den Haag und wechselte später in die Wirtschaft. Als sie 2004 Mitglied im Team von Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Brüssel wurde, musste sie ihre zwölf Verwaltungsratsmandate abgeben und als Wettbewerbshüterin öfter in den Ausstand treten, um Interessenkonflikte bei Fusionskontrollen zu vermeiden.

Spitzname «eiserne Neelie»

In Brüssel galt sie als starke Frau. Sie holte sich mit hohen Bussgeldern gegen Microsoft und Kartellverfahren gegen Energiekonzerne den Spitznamen «eiserne Neelie». Bei einem breiteren Publikum bekannt wurde sie in ihrer zweiten Amtszeit als Vizepräsidentin und Kommissarin für die digitale Agenda. Sie setzte durch, dass die damals hohen Roaminggebühren für Mobilfunk schrittweise gesenkt wurden. Nach dem Abgang in Brüssel wurde sie «Start-up-Beauftragte» der niederländischen Regierung. Schon 2016 kam aufgrund eines Datenleaks heraus, dass sie in ihrer Amtszeit Direktorin einer Briefkastenfirma auf den Bahamas war.

Neelie Kroes kam damals mit einer Rüge davon, weil sie die Tätigkeit nicht wirklich ausgeübt haben soll. Ob die streitbare Ex-Politikerin diesmal so glimpflich davonkommt, ist noch offen. Man habe Neelie Kroes kontaktiert und um Klarstellungen gebeten, reagierte ein Sprecher der EU-Kommission auf die neusten Enthüllungen der Uber Files. Im schlimmsten Fall müsste die Niederländerin Einbussen bei ihren grosszügigen Pensionsansprüchen in Kauf nehmen.

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

