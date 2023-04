Bund veröffentlicht «Gesundheitsatlas» – Neue Medizin­daten legen Fehl­versorgung in der Schweiz offen Herzkatheter, Krebsvorsorge, ADHS-Pillen – in manchen Regionen ordnen Ärztinnen und Ärzte gewisse Eingriffe besonders häufig an. Oft sind finanzielle Fehlanreize der Grund. Felix Straumann

In Basel hat es besonders viele stationäre Lungenkrebspatienten: Eine Computertomografie zeigt das Bild einer von Krebszellen befallenen Lunge. Foto: Getty Images, Science Photo Libra

Liegt es an der Luftverschmutzung, am Rauchen oder vielleicht an gesundheitsgefährdenden Jobs? Jedenfalls scheint Basel-Stadt ein Problem mit Lungenkrebs zu haben. Im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt werden dort 2,5-mal so viele Patienten mit dieser Diagnose stationär behandelt.