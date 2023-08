Spektakuläre Ausstellung – Von Hai-Attacken und Hundeträumen Im Grand Palais nehmen die Kunstschaffenden Marije Vermeulen und Guido Nieuwendijk den

einstigen Wartsaal mit einer Installation in Beschlag. Helen Lagger

Welch raumfüllende Installation: «Sharks, snakes and a dog’s dream» im gar nicht mal so grossen Grand Palais. Bild: Karen Moser

«Jedes Mal, wenn ich durchs Fenster schaue, sehe ich andere Linien, Farben und Formen», sagt Kunsthistoriker Mathias Kobel, der seit 2019 zum Kurations-Team des Grand Palais gehört. Aktuell wird im einstigen Wartsaal am Berner Helvetiaplatz die Ausstellung «Crinkle cut» – auf Deutsch «Faltenschnitt» – gezeigt. Die beiden aus den Niederlanden stammenden Kunstschaffenden Marije Vermeulen und Guido Nieuwendijk zeigen die sich über alle drei Räume ziehende Installation «Sharks, snakes and a dog’s dream».

Die aus mehreren Holzplatten bestehende und mit Dispersionsfarben bemalte Installation lenkt Besucherinnen und Besucher durch den Raum, wirkt wie ein Störelement, welches das kleine Häuschen regelrecht in Beschlag nimmt. Die drei Elemente, die im Titel vorkommen – der Hai, die Schlange und der Hundetraum –, zeugen von einem gehörigen Schuss Ironie. Wie eine Schlange windet sich die Konstruktion durch den Raum, als Haiflossen, wie sie in Comics oder Horrorfilmen Schwimmende verfolgen, kann man den Zackenfries, der die Konstruktion abschliesst, deuten. Der Hundetraum schliesslich manifestiert sich in den Formen, die an Würste erinnern.

Die beiden Kunstschaffenden sind privat ein Paar und Eltern zweier Kinder. Sie verstehen sich aber nicht als «Künstlerduo», da beide auch unabhängig voneinander Kunst machen.

Keine Street-Art

Man erkennt denn auch in der gemeinsam geschaffenen Installation die beiden Handschriften, die sich klar voneinander trennen lassen. Der untere Teil, der aus wurstähnlichen, grauen Formen besteht, stammt von Guido Nieuwendijk, der obere, mit geometrischen, bunten Linien und Zackenmustern versehene Teil stammt von Marije Vermeulen.

«Ich hatte die Kunst der beiden schon länger auf dem Radar», sagt Kurator Kobel, der die Wandmalereien des Paares in Utrecht entdeckt hatte. Bei bemalten Wänden denkt man an Street-Art und Graffiti-Kunst. Doch Nieuwendijk und Vermeulen verstehen sich nicht als Strassenkünstler. Nieuwendijk, der 1967 in Neuseeland geboren wurde, hat an der School of Art Utrecht Malerei studiert und ist auch als Kurator tätig. Er arbeitet oft gleichzeitig an mehreren Serien, wobei die jeweiligen Formen und Farben einander beeinflussen und sich laufend verändern.

Die 1976 in Delft geborene Vermeulen hat hingegen einen Background im Bereich des Modedesigns. Tatsächlich lassen ihre Formen an Muster im Textilbereich denken. Für jede Arbeit konzipiert sie ein neues Muster, das fortan zu ihrem «Werkkasten» gehört und weiterverwendet wird. Für die aktuelle Ausstellung haben beide ein kleines Büchlein gestaltet. «Dog’s dream» von Nieuwendijk und «Snake puzzle» von Vermeulen gibt es in je einer Auflage von zehn Stück zu erstehen.

Wie Discjockeys samplen die beiden die klassische Moderne und die Popkultur und kreieren daraus ihr eigenes Repertoire. «Bitte die Handtasche nicht vergessen! Je nach Standpunkt ergeben sich neue Blickwinkel», warnt der Saaltext die Besuchenden im Wartsaal. «Sharks, snakes and a dog’s dream» ist auch ein wenig ein Labyrinth.

Foto: PD

