Joël Vermin und Cody Goloubef (rechts) haben Grund zur Freude: Der SCB holt Sieg um Sieg. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Sätze wie «Man muss dem Puck eine Chance geben, damit er ins Tor gehen kann» mag eigentlich niemand mehr hören. Sie gehören ins Reich der Phrasen. Doch selten war eine Aussage so richtig. Die Zuschauer in der Postfinance-Arena bekommen einen Abend voller Kuriositäten geboten. Und am Ende siegt der SCB glücklich, aber nicht unverdient.

Nach fünf Erfolgen aus den letzten sechs Partien gegen Teams, die sich bisher eher schwer tun, ist das Duell gegen das zuvor seit einem Monat ungeschlagene Genf eine erste, echte Bewährungsprobe. Der SCB besteht sie, obwohl er früh in die Bredouille gerät.

Noch ehe sich die Berner umsehen, liegen sie schon mit zwei Toren im Rückstand. Zwingend ist das nicht. Das Team von Johan Lundskog macht von Beginn weg Dampf, lässt die Scheibe zirkulieren und kommt zu gefährlichen Abschlüssen. Doch dann gewinnt Marc-Antoine Pouliot ein Anspiel im Berner Drittel, spielt die Scheibe einfach mal vors Tor, wo Keeper Philip Wüthrich prompt ins Leere stochert. Beim zweiten Treffer von Simon Le Coultre geht dann auch noch die Zuordnung verloren. Chris DiDomenico ist für einmal nicht auf der Höhe des Geschehens. 0:2! Und das nach nur etwas mehr als sechs Minuten.

Doch der SCB zeigt sich unbeeindruckt. Und auch er kann kuriose Tore. Beim 1:2 wird die Scheibe gleich von zwei Genfern abgelenkt. Erst mit dem Stock, dann mit dem Körper. Im selben Stil geht es im zweiten Drittel weiter.

Ärger mit Schiedsrichter Wiegand

Das 2:2 wird Simon Moser - es ist sein siebter Saisontreffer - zugeschrieben. Zuvor spickt die Scheibe von einem Genfer Stock erst an Mosers Oberkörper, dann an Pouliots Knie.

Jetzt brechen alle Dämme. 37 Sekunden später führt Bern. Dieses Mal glänzt Moser als Vorbereiter. Als dann Joël Vermin nach einem Scheibenverlust Omarks in Unterzahl auf 4:2 stellt, gibt es auf der Tribüne kein Halten mehr. Bis Marc Wiegand den Zorn des Publikums auf sich zieht und eine Strafe erfindet. Der Unparteiische stellt Colton Sceviour wegen Stockschlags raus. Ein Fehler, der Servette das 3:4 beschert.

Das muntere Hin- und Her geht im letzten Drittel weiter. Bern stellt in doppelter Überzahl den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, gibt die Führung aber leichtsinnig wieder preis. Doch wieder kämpft sich Bern zurück, übersteht in der Overtime eine Unterzahl und schlägt dann selbst in der Person von Cody Goloubef zu.



Joël Vermin

Der Berner Meisterstürmer von 2013 wird vor dem Spiel gegen seine ehemaligen Teamkollegen für seinen 500. Einsatz in der höchsten Liga geehrt. Seine erste Partie bestritt der Flügel 2009 für den SCB. Colton Sceviour

Der Kanadier wird im zweiten Drittel nach einem Befreiungsschlag voll im Gesicht getroffen und verschwindet in der Kabine. Zum Glück kann er wenig später wieder mittun. Sami Vatanan

Weil der finnische Verteidiger sich eine Unterkörperverletzung zugezogen hat und nun drei Monate ausfällt, kann der Leader nur mit fünf Ausländern antreten.

Joël Vermin wird von Sportchef Andrew Ebbett für seinen 500. Einsatz in der höchsten Liga geehrt. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Bern – Servette n.V. 6:5 (1:2, 3:1, 1:2) 14 248 Zuschauer. Tore: 4. Rod (Pouliot) 0:1. 7. Le Coultre (Richard) 0:2. 16. Baumgartner 1:2. 26. Moser 2:2. 27. Lindbergh (Moser) 3:2. 37. Vermin (Aussschl. Untersander!) 4:2. 40. Hartikainen (Pouliot/Ausschl. Sceviour) 4:3. 43. Lindbergh (Kahun, Loeffel/Ausschl. Pouliot, Tömmernes) 5:3. 48. Derungs (Richard) 5:4. 55. Tömmernes 5:5. 64. Goloubef (Loeffel, DiDomenico) 6:5. Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Bern, 5 -mal 2 Minuten gegen Servette. Bern: Wüthrich; Untersander, Gelinas; Goloubef, C. Gerber; Loeffel, Zgraggen; B. Gerber, Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Sceviour, Fahrni, Bärtschi; Bader, Baumgartner, Ritzmann.

