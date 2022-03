Berner Wahlen 2022: Evi Allemann – Spektakel ist ihr ein Graus Evi Allemann inszeniert sich gerne als stille Schafferin im Hintergrund. Auf dem Land bläst der SP-Regierungsrätin aber zuweilen ein bissiger Wind entgegen. Andres Marti Raphael Moser (Foto)

Evi Allemann ist seit 2018 Regierungsrätin und Vorsteherin der Direktion für Inneres und Justiz. Oculus Illustration

Im holzgetäfelten Büro von Evi Allemann an der Münstergasse regierten einst reiche Patrizier. Nun hängt am riesigen Kachelofen eine Zeichnung von Allemanns Tochter. Als die frisch gewählte Regierungsrätin vor vier Jahren im Generalsekretariat WLAN einrichten wollte, schaltete sich der Denkmalschutz ein. Löcher bohren verboten. So erzählt es die 43-Jährige dem Journalisten beim persönlichen Gespräch in ihrem Büro. Die Botschaft dieser Anekdote: Regeln gelten für alle. Gesetz ist Gesetz.