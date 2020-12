Marco Rima protestiert in Bern – «Spaziergang» von «Covid-Komiker» provoziert Polizeiaufgebot Der Komiker und Gegner der Corona-Massnahmen Marco Rima ruft zu einem «Spaziergang» in Bern auf. Polizeidirektor Reto Nause kündigt polizeiliche Massnahmen an. Simon Thönen

Demonstration von Corona-Skeptikern im September in Zürich, an der auch Marco Rima auftrat. Foto: Urs Jaudas

Wie verbindet man den meist schrillen Protest gegen die Covid-Schutzmassnahmen mit dem angestammten Beruf als Komiker? Diese Aufgabe hat sich offenbar Marco Rima gestellt und beschlossen, seine neue Rolle als Galionsfigur der Corona-Skeptiker als Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei in Bern zu inszenieren. In einem Video im Internet kündigt er seinen «Spaziergang» durch die Bundesstadt am kommenden Sonntag an – mit präzisen Routen- und Zeitangaben.

Wie unterhaltsam das um Lustigkeit bemühte Video ist, sei dahingestellt. Im Lichte der aktuell im Kanton Bern geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Seuche ist der kaum kaschierte Demoaufruf jedenfalls nicht uninteressant. Stützt man sich strikt auf den Wortlaut von Rimas Ankündigung an die «Freunde des fröhlichen Sternspaziergangs», ist hier gar keine Kundgebung geplant. Es würde sich um eine «spontane Menschenansammlung» im öffentlichen Raum handeln – und eine solche ist momentan bei einer Anzahl von mehr als 15 Personen verboten.