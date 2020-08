Das Signal der zuständigen Kommission kommt im dümmsten Moment. Foto: Urs Baumann

Als besonders wirtschaftsfreundlich gilt die Stadt Bern nicht. Wie weit dieser Ruf gerechtfertigt oder bloss eine von Bürgerlichen gezeichnete Karikatur ist, darüber ist man sich selbst in Unternehmerkreisen nicht einig. Was aber augenfällig ist: Mit dem Entscheid, ausgerechnet beim Wirtschaftsamt radikal zu sparen, tut die rot-grüne Mehrheit in der zuständigen Kommission alles, um dem schlechten Image nachzuleben.

Das Signal kommt im dümmsten Moment. Corona lässt Firmen schrumpfen und wird nicht wenige zum Verschwinden bringen. Die Stadt ist wegen der Steuereinnahmen mehr denn je darauf angewiesen, in den nächsten Jahren Unternehmen mit Zukunft bei der Stange zu halten oder anzusiedeln. Zwar ist umstritten, welche Rolle das Wirtschaftsamt dabei spielen kann. Soll es mit Stellungnahmen in der Verwaltung die Sensibilität für die Sorgen der Unternehmer erhöhen oder eher Anlaufstelle und Türöffner sein? Auch wenn es berechtigte Fragen gibt: Das Amt in einer Hauruck-Übung praktisch zu halbieren, ohne zuerst Notwendigkeit und Ausrichtung vertieft anzuschauen, ist unseriös.

Mit jedem Entscheid in der zuständigen Kommission verdichtet sich der Eindruck: Nicht nur das Grüne Bündnis, das offen dazu steht, sondern auch Teile der SP wollen das Sparziel von 20 Millionen Franken für 2021 gar nicht erreichen. Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier von GB und SP sind dort, wo es ihrer Klientel wehtut, nicht zu Abstrichen bereit. Lieber dort sparen, wo die Bürgerlichen Sturm laufen - so kann man ihnen die Schuld zuschieben, falls am Schluss zu wenig gespart wird.

So wie es im Moment aussieht, wird die laufende Sparrunde ein Flop. Das kann nur jene freuen, die wie das Grüne Bündnis lieber eine Steuererhöhung in Kauf nehmen als bei den Ausgaben vorübergehend Mass zu halten. Es ist ernüchternd: Vor den Wahlen vom November ist es in der Stadt Bern offensichtlich unmöglich, eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben und kluge und gerechte Prioritäten zu setzen.