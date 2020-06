Kita-Betreuungszuschlag im Berner Stadtrat – Spar-Abfuhr für von Graffenried Gegen den Willen des Stadtpräsidenten hat das Berner Stadtparlament beschlossen, Eltern von Kindern in Kitas einen Zuschlag von elf statt neun Franken zu gewähren.

Dass für Kitas Betreuungsgutscheine kantonsweit gelte, hat auch für die Kitas in Bern Folgen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Berner Stadtrat hat am Donnerstag mit 53 Ja zu 18 Nein beschlossen, Eltern von Kindern in Kitas einen Zuschlag von elf statt neun Franken pro Betreuungstag zu bezahlen. Das Geschäft fällt in die Zuständigkeit von Sozialdirektorin Franziska Teuscher (GB). Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hatte sich allerdings bereits Anfang Jahr mit einem von ihm unterzeichneten Brief an die Fraktionspräsidien in die Debatte eingeschaltet. Darin sprach er sich im Namen des Gemeinderates für einen Zuschlag von bloss neun Franken aus, weil damit 773’000 Franken eingespart werden könnten.

Diskutiert wurde der Zuschlag im Rahmen der zweiten Lesung des revidierten Betreuungsreglements. Die Revision wurde nötig, weil neuerdings auch der Kanton auf Betreuungsgutscheine setzt: Mit öffentlichen Geldern unterstützt werden kantonsweit nicht mehr die Kitas, sondern die Eltern der Kita-Kinder. In der Stadt Bern gilt dieses System schon seit 2014. Nun ist die Stadt gezwungen, generell die Spielregeln des Kantons zu übernehmen, damit sie weiterhin auf Gelder aus dem Lastenausgleich zählen kann. Ohne den Zuschlag der Stadt hätten die neuen Spielregeln in Bern zu Mehrkosten für die Eltern geführt, denn das neue kantonale Betreuungsgutscheinsystem sieht keinen Kostendeckel bei den Kita-Preisen mehr vor.

Keine Verschlechterung

Die Stadt kostet dieser Entscheid etwa eine Dreiviertel Million Franken pro Jahr. Eltern von Säuglingen erhalten einen weiteren – einkommensabhängigen – Zustupf. Das beschloss der Stadtrat mit Blick auf die Tarif-Freigabe. Die Kitas könnten dadurch höhere Tarife für die aufwendigere Betreuung von Kindern unter zwölf Monaten einführen. Der Stadtrat wollte auch hier dafür sorgen, dass Eltern keine Verschlechterung gegenüber heute in Kauf nehmen müssen. Der Entscheid führt zu einer Mehrbelastung für die Stadtkasse von einer guten halben Million Franken.

Pensum entscheidet

Damit ein Elternpaar überhaupt in den Genuss einer Vergünstigung kommt, muss es ein Beschäftigungspensum von 105 Prozent vorweisen können. Bei Alleinerziehenden sind es 5 Prozent. Auch hier kam der Stadtrat mit hauchdünner Mehrheit den Eltern entgegen. Der Entscheid kommt die Stadt bis zu 1,6 Millionen Franken jährlich teurer als der Vorschlag des Gemeinderats. Die Stadtregierung wollte die Pensumshürde höher setzen – vor allem aus pädagogischen Gründen, weil sie «Kürzestaufenthalte» von Kindern in der Kita für wenig sinnvoll hält. Das revidierte Betreuungsreglement passierte die Schlussabstimmung mit 56 Ja- gegen 11 Nein-Stimmen.

( bob, SDA )