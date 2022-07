Erster bekannter Fall in Europa – Spanien meldet Tod eines Patienten durch Affenpocken Wie das Gesundheitsministerium in Madrid bestätigt, ist eine Person durch Affenpocken gestorben. Es ist der erste bekannte Todesfall durch die Krankheit in Europa.

In Spanien ist eine Person an Affenpocken gestorben. Hier eine Aufnahme von Affenpockenviren im Elektronenmikroskop. Bild: Freya Kaulbars (Keystone)

In Spanien ist der erste Todesfall durch Affenpocken registriert worden. Das Gesundheitsministerium in Madrid gab am Freitagabend den Tod eines Patienten bekannt, der sich mit Affenpocken infiziert hatte, ohne nähere Angaben zu dem Fall zu machen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um den ersten Todesfall in Europa durch die sich ausbreitende Infektionskrankheit überhaupt handelt.

Wenige Stunden zuvor war in Brasilien der Tod eines 41-jährigen Infizierten gemeldet worden – dabei handelte es sich um den ersten tödlichen Verlauf der Krankheit ausserhalb des afrikanischen Kontinents.

WHO ruft weltweiten Gesundheitsnotstand aus

Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln. Übertragen wird die Krankheit durch engen Körper- und Hautkontakt. Im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken verlaufen Affenpocken in der Regel deutlich milder; die meisten Menschen erholen sich innerhalb einiger Wochen von der Infektion.

Angesichts der Ausbreitung der Infektionskrankheit hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am vergangenen Samstag einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Seit Anfang Mai wurden weltweit laut WHO mehr als 16’000 Fälle von Affenpocken in 75 Ländern gemeldet.

