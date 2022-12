Foto-Adventskalender, Tag 12 – Space Girls Die Armee brauchte in den 40er-Jahren Hilfe und rekrutierte Tausende von Frauen. Einige wurden zu Fahrerinnen ausgebildet. René Wüthrich

Frauen nehmen das Steuer in die Hand. Ausbildung zur Fahrerin für das Rote Kreuz in Thun im Mai 1945. Foto: Schmidhauser (Photopress/Key); Bildredaktion: René Wüthrich

Lange über den Zweiten Weltkrieg hinaus wirkte das idyllische Image von der Frau am Herd, das aber für viele Frauen in Wirklichkeit seit langem zu einer Regel geworden war, der sie nicht folgen wollten. Mann und Frau lebten oft nicht mehr traditionell und auf dem Land oder einem Hof. Viele Frauen arbeiteten als Angestellte in Büros, Praxen, Fabriken und verdienten selber Geld. Die Frauen wollten auch im Krieg etwas Sinnvolles tun, das für die ganze Schweiz von Nutzen war. Darüber war das Militär sehr froh und steckte dreihundert der Frauen in neue schimmernde Overalls, dass sie auf Fotos aussahen wie Anwärterinnen für einen Raumflug in einer Rakete, und bildete sie zu Rotkreuzfahrerinnen aus. Für einige der Frauen war es die Möglichkeit, die Krusten des Rollenverständnisses ihrer Zeit zu unterlaufen und eine kleine Zeitreise zu unternehmen, nämlich für eine Weile etwas zu machen, das erst die Zukunft besser verstehen und anerkennen würde.

Freiwillige Schweizerinnen lassen sich in Thun zu Rotkreuzfahrerinnen ausbilden. Die meisten haben ihr eigenes Auto mitgebracht. Foto: Hans Gabriel (Photopress/Key)

Einrücken. Bereit für vielfältige Aufgaben. Das Bild wurde in Basel aufgenommen, aber die Szenen dürften überall ähnlich gewesen sein. photopress/key

Eine Teilnehmerin von einem der vielen Kurse beschrieb eine Prüfungsfahrt von 1942 wie folgt:

«Der ‹obligatorische› Radwechsel ist glücklich vorbei, wir setzen die Fahrt im offenen Ford fort und geniessen die Schönheiten der Bergstrasse. Dabei halten wir Ausschau nach einem Zeichen für die nächste Prüfungsaufgabe.

Kurz nach der Einfahrt in den Wald gebietet uns eine Rotkreuzfahne halt. Was ist los? Von einem Sa. Of. werden wir kurz orientiert: In der Nähe liegen Verwundete, die bereits erste Hilfe erhalten haben und nun von uns eingeladen und transportiert werden müssen. Unser Wagen wird in Fliegerdeckung parkiert.»

Die angehenden Fahrerinnen sollten sich stets selber zu helfen wissen. Walter Nydegger StAB FN Nydegger 268_02

Die Kursteilnehmerin erzählt weiter:

«Beim Heben des Soldaten in voller Ausrüstung müssen wir auf die Zähne beissen. Es geht. Die Kritik ergibt, dass wir auch den Verletzten richtig auf den Sitz gebettet und gestützt haben. ‹Fahrt weiter zur nächsten Aufgabe›, wird uns gesagt.

Wir atmen erleichtert auf, melden uns ab: ‹In den Wagon!› ‹Motor anlassen!› Wie gut wir diese Befehle schon kennen! Der Motor springt nicht an. Wir hatten doch auf der ganzen Bergfahrt keine Störung bemerkt? Was ist nun plötzlich los? Aha! ‹Motorwägeler› haben uns in der Zwischenzeit ihre berüchtigten Pannen fabriziert, deren Behebung eine weitere, wichtige Aufgabe der Rotkreuzfahrerin darstellt.

Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Kühlerhaube auf. Dass die Benzinzufuhr unterbrochen ist, haben wir gleich gemerkt, aber wo? Wir entdecken ein Stückchen Isolierband in der Leitung beim Vergaser. Das genügte allerdings. Der unregelmässige Atem des Motos macht uns aber noch auf eine mangelhafte Zündung aufmerksam. In kurzer Zeit ist auch dieser Mangel korrigiert und wir starten endgültig zu nächsten Sanitätsaufgabe.»

Reparatur an einem Scheinwerfer. Ein Hinweis mit dem Finger ist erforderlich. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_11

Problem Zündkerzen. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_24

Radwechsel. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_06

Ein Plattfuss muss behoben werden. Die Autoreifen hatten noch einen Schlauch. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_12

Irgendwie musste der Schlauch in den Reifen. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_21

Stets unter Beobachtung, aber fast geschafft. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_23

Letzte Handgriffe. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_18

Aufpumpen. Gemeinsam geht es besser. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_16

Damit noch nicht genug. Was nämlich, wenn die Panne im Winter wäre? Ein Oberst schaut zu. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_10

Unter den Augen des strengen Obersts bewähren sich die Frauen. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_09

Vermittlung von Basiswissen. Die Frauen leuchten mit ihren neuen Overalls wie in einem Werbeprospekt für die Nasa. Lustig ist die Frau, welche hinten das Plakat hochhalten muss. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_01

Am beweglichen Modell werden Kenntnisse vertieft. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_03

Motor der 40er-Jahre. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_17

Wahl des richtigen Werkzeuges. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_05

Unter dem Auto scheint sich noch ein Problem versteckt zu haben. Der Mayor weiss schon, was es sein könnte. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_15

Mehr Licht. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_04

Eine verflixte Sache. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_19

Wagenheber. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_22

Nicht ganz saubere Geste mit dem polierten Stiefel, Herr Hauptmann. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_07

Probefahrt. photopress/key

Fahrt in der Nähe von Thun. photopress/key

