Steuerpolitik Kanton Bern – SP will Steuerentlastung – aber nicht für alle Die Linkspartei will tiefere Steuern für tiefe und mittlere Einkommen. Die Regierung zeigt sich offen, will aber noch einen Schritt weiter gehen. Carlo Senn

Gerade für tiefere Einkommen sind die Steuern vergleichsweise hoch im Kanton. Foto: Keystone

Kommt jetzt Bewegung in die Berner Steuerpolitik? Die SP will mit einem Vorstoss im Kantonsparlament niedrigere und mittlere Einkommen entlasten. «Im Vergleich zu anderen Kantonen wurde der Anstieg des Steuersatzes für niedrige Einkommen in Bern als sehr hoch bewertet», schreibt die SP in ihrem Vorstoss.