Ladina Kirchen gewählt – Regierungsstatthalteramt bleibt in SP-Hand Ladina Kirchen (SP) wehrt den FDP-Angriff ab und gewinnt die Wahl – auch dank der Stimmen aus der Stadt Bern. Sophie Reinhardt

Ladina Kirchen (SP) hat sich im 2. Wahlgang durchgesetzt. Foto: Manuel Lopez

Ladina Kirchen (SP) übernimmt die Nachfolge von Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP). Die 51-jährige Anwältin hat am Sonntag die Stichwahl gegen FDP-Kandidatin Tatjana Rothenbühler um das Regierungstatthalteramt Bern-Mittelland gewonnen.

Kirchen erzielte rund 55 Prozent der Stimmen, wie der noch amtierende Regierungsstatthalter Lerch am Nachmittag vor den Medien bekannt gab. Sie obsiegte mit einer Differenz von rund 7000 Stimmen. Während Rothenbühler zwar in 60 der 73 Gemeinden mehr Stimmen machen konnte, wählte eine Mehrheit in den stadtnahen und bevölkerungsreichen Gemeinden wie Bremgarten, Ostermundigen und Münsingen Kirchen. Gar die Gemeinde Köniz gewann die SP-Frau für sich, und damit auch die Heimatgemeinde ihrer Konkurrentin Rothenbühler.