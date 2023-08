Nach sieben Jahren ist Schluss – SP-Urgestein tritt aus Muris Gemeinderat zurück Beat Wegmüller verabschiedet sich per Ende Jahr aus Muris Exekutive. Seine Nachfolge übernimmt eine Frau – wer es sein wird, ist aber noch offen. Christoph Albrecht

Beat Wegmüller kehrt Muris Gemeindepolitik den Rücken. Foto: PD

In Muris Gemeinderat kommt es zu einer weiteren Rochade. Nachdem im Frühling Thomas Hanke (FDP) als Gemeindepräsident zurückgetreten ist, hört per Ende Jahr nun auch Beat Wegmüller auf. Der Rücktritt erfolgt in der laufenden Legislatur und knapp ein Jahr vor den nächsten Wahlen.