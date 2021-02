Reaktionen auf Lockdown-Öffnung – SP und Grünliberale stellen sich hinter den Bundesrat Die Läden sowie Sport- und Freizeitanlagen sollen wieder öffnen. «Der Bundesrat ist auf einem vernünftigen Weg», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. UPDATE FOLGT

«Unbefriedigend ist nach wie vor, dass die Wirtschaftshilfen nicht bei den Betroffenen ankommen»: Die SP-Spitze Mattea Meyer und Cedric Wermuth nimmt zu den Öffnungsvorschlägen des Bundesrats Stellung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/Archiv)

Die SP begrüsst die vom Bundesrat angesichts der epidemiologischen Lage in Aussicht gestellten Lockerungsschritte bei den Coronavirus-Schutzmassnahmen. Die von den bürgerlichen Parteien geforderte komplette Öffnung wäre jedoch verantwortungslos und würde die Fortschritte der letzten Wochen zunichtemachen. teilte die SP am Mittwoch mit

Unbefriedigend ist für die SP, dass die Wirtschaftshilfen nicht bei den Betroffenen ankämen. Die SP fordert, mit einer klaren Exit-Strategie die vor der zweiten Welle gemachten Fehler und die entsprechenden Jo-Jo-Effekte zu vermeiden

«Wenn Öffnungen erfolgen, müssen gleichzeitig Schutzkonzepte verstärkt umgesetzt und kontrolliert werden», liess sich SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zitieren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und die bürgerlichen Bundesräte würden hier in der Pflicht stehen. Gleichzeitig müsse der Schutz in der Arbeitswelt höchste Priorität haben. Nur so könnten weitere wissenschaftlich abgestützte Lockerungsschritte folgen.

Bei den Wirtschaftshilfen muss der Bundesrat aus Sicht der SP zwingend nachlegen. Die knausrige und vielfach verspätete Ausrichtung von Entschädigungen für die Schliessung wichtiger Wirtschaftsbereiche habe mit zum jetzigen Unmut und zur Nervosität breiter Kreise beigetragen. «Der Bund muss die Kurzarbeitsentschädigungen für tiefe Einkommen anheben sowie die vollen Lohnkosten bei der zweiten Säule und den Ferien decken», erklärte Wermuth.

Grüne für sichere Öffnung

«Wir sollten nicht möglichst schnell, sondern möglichst sicher öffnen», erklärte Balthasar Glättli, Präsident der Grünen Partei Schweiz mit Blick auf die am Mittwoch vom Bundesrat angekündigte Lockerung der Corona-Massnahmen. Ein Jojo-Effekt müsse vermieden werden.

Glättli kritisierte, dass man fast ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie noch immer nicht wisse, wo sich die Leute angesteckt hätten. Eine brauchbare Datenlage und genügend Kapazitäten im Contact Tracing seien zwingende Voraussetzungen für eine vernünftige Corona-Strategie und damit weitere Öffnungsschritte Anfang März, schrieb er in einer Mitteilung.

Die Grüne Partei begrüsst, dass der Bundesrat nun die Mittel für die Härtefallunterstützung weiter aufstockt. Damit die Härtefallunterstützung rechtzeitig bei den Unternehmen ankomme, müssten nun aber rasch die bürokratischen Hürden abgebaut werden.

Für die Grünliberale Partei Schweiz (GLP) ist eine schrittweise Lockerung, eng abgestimmt mit der Wissenschaft, der richtige Weg, wie GLP-Präsident Jürg Grossen auf Twitter schrieb. Zu rasche Lockerungen, eine dritte Welle und erneute Verschärfungen wären aus seiner Sicht gesundheitlich und wirtschaftlich der Worst Case (der schlimmste Fall).

Jürg Grossen: «Der richtige Weg»

Auch die Grünliberalen begrüssen die Stossrichtung des Bundesrats. «Schrittweise Lockerungen, eng abgestimmt mit der Wissenschaft, sind der richtige Weg», twittert Präsident Jürg Grossen.

Ein Lob gibts auch von Epidemiologe Christian Althaus: «Die Vernunft scheint endlich Einzug zu halten. Eine vorsichtige, schrittweise Öffnung. So kann die Schweiz endlich ihr enormes Potential zur Bewältigung dieser Pandemie ausschöpfen.»

Update folgt.

cpm