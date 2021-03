Linke streiten um Gemeindepräsidium – SP und Grüne kämpfen in Münsingen nun gegeneinander Der bisherige Amtsinhaber der Grünen, Beat Moser, wird überraschend von den lokalen Sozialdemokraten herausgefordert. Kritik an Mosers Amtsführung spielt ebenfalls eine Rolle.

Gemeindepräsident Beat Moser von den Grünen, hier anlässlich des kantonalen Schwingfests 2019, muss bei den nächsten Wahlen gegen die SP antreten. Christian Pfander

Die SP Münsingen hat sich in einer Urabstimmung deutlich für eine Kandidatur von Peter Baumann für das Gemeindepräsidium entschieden. Dies ist einer Mitteilung auf der Website der Lokalpartei zu entnehmen. Die SP Münsingen fordert damit überraschenderweise den bisherigen Gemeindepräsidenten Beat Moser heraus. Der Grüne steht seit sieben Jahren der Gemeinde vor und hat bereits angekündigt für eine dritte und letzte Amtszeit anzutreten.

Die lokalen Sozialdemokraten begründen ihren Angriff damit, der Gemeinde eine «echte Wahl» zu ermöglichen. Zudem schwingt in der Kandidatur auch Kritik am grünen Amtsinhaber Moser mit. Eines der Kernanliegen Baumanns sei der «bessere Einbezug der Bevölkerung in die politischen Prozesse». Dies könne, so interpretierte dies letzte Woche bereits die «Berner Zeitung», als Kritik an Moser verstanden werden. Die Grünen wiederum reagierten gemäss dem Bericht der «Berner Zeitung» denn auch überrascht und irritiert auf die Ankündigung ihrer ansonsten natürlichen politischen Partnerin.



Der 59-jährige Peter Baumann arbeitet unter anderem als Professor für Marketing an der Berner Fachhochschule in Burgdorf. Er ist zudem bereits bekannt als ehemaliger Gemeindepräsident von Trimstein, Gemeinderat von Münsingen nach der Fusion von Trimstein mit Münsingen und als Mitglied der Planungskommission.

Die Eingabefrist für Kandidaturen endet am 16. April. Die Wahlen in Münsingen finden am 13. Juni statt.

mob