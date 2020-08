Geld für Unternehmen – SP und FDP sind sich einig: Bern braucht einen Corona-Fonds Über sieben Millionen Franken als Hilfe für Kleinbetriebe und Selbstständige: Im Stadtrat wird diese Forderung eine Mehrheit finden. Nur der Gemeinderat bremst. Sophie Reinhardt

Geht es nach dem Parlament, erhalten von der Krise betroffene Kleinbetriebe finanzielle Hilfe aus dem Corona-Fonds. Foto: Franziska Rothenbühler (Symbolbild)

Die Stadt Bern soll einen Corona-Solidaritätsfonds für kleine Unternehmen in der Stadt bereitstellen. Dies fordert die SP im Berner Parlament. Ihr für dringlich erklärter Vorstoss findet Zustimmung bis ins bürgerliche Lager, jedenfalls in abgeschwächter Form als Postulat. Entschieden wird in einer der nächsten Sitzungen.