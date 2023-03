Teurer Schulbau in Konolfingen – SP übt sich in Durchhalteparolen, SVP ist tief gespalten 36 statt 30 Millionen – die steigenden Kosten für das neue Schulhaus Stalden verunsichern. Ob die neuerliche Abstimmung wieder so knapp ausgehen wird? Stephan Künzi

Bereits im Herbst wurden die Profile aufgestellt. Ob das neue Schulhaus in Stalden aber wie geplant gebaut werden kann, entscheiden die Stimmenden erst am 12. März. Foto: Raphael Moser

«Die Schullandschaft Stalden wird gebaut!» Der Satz, mit dem die SP Konolfingen in der aktuellen Nummer der Dorfzeitung «Chonufinger» für ein Ja am 12. März wirbt, tönt wie eine Durchhalteparole. Nicht zuletzt wegen des Ausrufezeichens am Schluss – und tatsächlich: Die Abstimmung über die 6 Millionen Franken, um die das neue Schulhaus in Stalden teurer werden soll, wird kein Sonntagsspaziergang.