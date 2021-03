Überraschender Antrag im Bundesrat – Christian Levrat soll Post-Präsident werden Postministerin Simonetta Sommaruga will ihren Parteikollegen und früheren SP-Chef an die Spitze des Post-Konzerns hieven. Ihr Antrag wird diesen Mittwoch im Bundesrat diskutiert. Fabian Renz , Markus Häfliger

Löst er Urs Schwaller ab? Christian Levrat soll neuer Verwaltungsratspräsident bei der Post werden. Marcel Bieri (Keystone)

Ihn hatte niemand auf der Rechnung: Laut einem Bericht des Westschweizer Radios RTS ist Christian Levrat, SP-Präsident von 2008 bis 2020, der vorgeschlagene Kandidat für das frei werdende Verwaltungsratspräsidium der Schweizerischen Post. Quellen dieser Redaktion bestätigen die Personalie. Der amtierende Post-Präsident Urs Schwaller (zur Bilanz) hat seinen Rücktritt auf Anfang Dezember angekündigt. Der Bundesrat diskutiert den Vorschlag von Postministerin Simonetta Sommaruga heute Mittwoch.

Laut bundesratsnahen Personen hat Postministerin Simonetta Sommaruga ihren Antrag an ihre Bundesratskollegen «geheim» klassifiziert, was eher ungewöhnlich ist.

Levrat vertritt derzeit den Kanton Freiburg im Ständerat. Dass dieses Amt seine Ambitionen nicht mehr befriedigt, war schon länger klar: Der 51-Jährige hatte im letzten September angekündigt, im kommenden Herbst für die Freiburger Regierung zu kandidieren. Nun ist er offenbar kurzfristig auf das Post-Präsidium umgeschwenkt.

Früher Post-Gewerkschafter

Mit Levrat würde ein früherer Post-Gewerkschafter zum Post-Präsidenten aufsteigen. Ab 2001 war er zunächst Zentralsekretär, ab 2003 Präsident der Gewerkschaft Kommunikation, die damals unter anderem das Postpersonal vertrat. Später ging diese Gewerkschaft in der Syndicom auf.

Levrats Wechsel an die Post-Spitze würde auch seine Freiburger Kantonalpartei in die Bedrouille bringen. In Freiburg hält die SP derzeit zwei von sieben Sitzen in der Kantonsregierung. Bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden November muss die Partei den Sitz der abtretenden Sozial- und Gesundheitsdirektorin Anne-Claude Demierre verteidigen. Im letzten September hatte sich Levrat dafür ins Rennen gestürzt. Mit seinem Wechsel an die Postspitze würde seine Kandidatur für die Kantonsregierung aber hinfällig.

Die Linke in Freiburg hatte gehofft, mit Levrat als Wahllokomotive einen dritten Sitz im Staatsrat zu erobern, konkret: im Minimum die Verteidigung der beiden SP-Sitze plus ein neuer Sitz für die Grünen. Mit Levrats Abgang als Kandidat wäre dieses Ziel nun schwieriger umzusetzen.

In der SP Freiburg ruhen die Hoffnungen nun auf der erst 33-jährigen Kantonalpräsidentin Alizée Rey. Sie hat – als dritte SP-Kandidatin neben Levrat und dem bisherigen Staatsrat Jean-François Steiert – ebenfalls ihre Kandidatur bekannt gegeben. Bisher war Rey auf dem SP-Ticket hinter den beiden Männern klar die Nummer 3, nach Levrats Abgang steigt sie nun zur Nummer 2 auf.

Von Freiburger zu Freiburger

Pikant wäre Levrats Wahl an die Post-Spitze noch aus einem weiteren Grund: Schon sein Vorgänger Urs Schwaller war Ständerat des Kantons Freiburg. Bis 2015 vertrat das Duo Schwaller-Levrat ihren Kanton sogar zeitgleich in der kleinen Kammer, wo sie – trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit – auch gut miteinander kooperierten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.