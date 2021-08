Budgetdebatte im Stadtrat – SP rettet erneut die Sparvorschläge des Gemeinderates Im Sozialen und in der Kultur will der Berner Stadtrat nicht sparen. Mit geringen Abstrichen am Sparpaket des Gemeinderates ist daher zu rechnen. Bernhard Ott

Symbolischer Budget-Zankapfel Lorrainebad. Gegen die beabsichtigte Verpachtung gibt es heftigen Widerstand. Aber ob er Erfolg hat, ist überraschenderweise ungewiss. Foto: Andreas Blatter

Über 32 Millionen Franken schwer ist das Sparpaket des Berner Gemeinderates fürs Budget 2022. Zig Massnahmen sind vorgesehen. Öffentlich diskutiert wurden vor der Stadtratsdebatte von nächster Woche aber bloss ein paar wenige. Aufwandseitig sind es die Verpachtung des Lorrainebads an Private, die Schliessung der Stadtgalerie und die Umwandlung des Friedhofs Bümpliz in eine Parkanlage. Auf der Ertragsseite geben die Verpachtung des Lorrainebads, die Einführung einer Feuerwehrersatzabgabe und die Erhöhung der Parkgebühren zu reden.

In absoluten Zahlen geht es dabei meist um «Peanuts», tiefe sechsstellige Beträge. Richtig «einschenken» werden nur die Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe mit wiederkehrend über sechs Millionen Franken Mehreinnahmen ab 2023 und die Erhöhung der Tarife für die Anwohnerparkkarte, was bereits ab nächstem Jahr über 1,5 Millionen Franken mehr in die Stadtkasse spült.