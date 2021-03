Engpass bei Impfstoffen – SP-Manöver soll Berset aus der Patsche helfen Die SP will in letzter Minute das Covid-Gesetz anpassen. So soll der Staat die Möglichkeit erhalten, in die Produktion von Corona-Impfstoffen und Medikamenten zu investieren. Auch die FDP signalisiert Unterstützung. Beni Gafner

Bundesrat Alain Berset spricht mit Dan Staner, Vizepräsident und Europachef von Moderna, anlässlich eines Besuchs bei der Lonza im Wallis. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Bund hat möglicherweise eine Chance verpasst. Mit einer Investition bei Lonza im Wallis hätte die Schweiz wohl schneller mehr Corona-Impfstoff erhalten. Der Pharmazulieferer stellt in Visp den Wirkstoff für die Corona-Impfung des US-Unternehmens Moderna her. Lonza hatte den Bund vor Monaten wegen einer finanziellen Beteiligung am Aufbau der Impfstoffproduktion kontaktiert. Doch Gesundheitsminister Alain Berset (SP) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) lehnten das Angebot ab. Nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang sind bisher schlüssig geklärt.