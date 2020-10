Wahlen Stadt Bern – SP-Gemeinderat Michael Aebersold erhält Support aus der FDP Die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle (FDP) unterstützt Michael Aebersold (SP) im Berner Wahlkampf. Bernhard Eicher (FDP) entnahm es den Medien. Bernhard Ott

Im Kampf für Gemeinden und Städte: Annemarie Berlinger (Gemeindepräsidentin Köniz, SP), Michael Aebersold (Finanzdirektor Bern, SP) und Silvia Steidle (Bieler Finanzdirektorin, FDP) an einer Medienkonferenz zur Steuer-AHV-Vorlage. Foto: Raphael Moser

FDP-Gemeinderatskandidat Bernhard Eicher staunte nicht schlecht, als er am Wochenende die Front der gedruckten Ausgabe von «Bund» und «Berner Zeitung» sah: Zwar war das rote Inserat von Konkurrent Michael Aebersold (SP) auf den ersten Blick nichts Aussergewöhnliches. Nebst dem Bild des Stadtberner Finanzdirektors war aber ein kleineres Konterfei der Bieler Gemeinderätin Silvia Steidle (FDP) zu sehen. Die Finanzdirektorin der Seeländer Metropole liess sich dabei wie folgt zitieren: «Ich unterstütze Michael Aebersold, damit Bern auch in Zukunft in den Wohnungsbau investieren kann.»