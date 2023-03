Weniger arbeiten bei gleichem Lohn? – SP fordert 38-Stunden-Woche für Kantonsangestellte Der Vorstoss zweier Grossratsmitglieder wird von bürgerlicher Seite kritisiert. Einige Berner Unternehmen haben mit reduzierter Arbeitszeit aber gute Erfahrungen gemacht. Damaris Hohler

Malicha Kohler (links) und Cornelia Hirschi (rechts) vom Unternehmen «Simu dr Maler» bei der Arbeit. Seit Januar hat der Malerbetrieb die Arbeitszeit reduziert. Foto: Nicole Philipp

Vier Stunden weniger arbeiten und gleich viel verdienen – das fordern die zwei SP-Grossratsmitglieder David Stampfli und Andrea Zryd in einem politischen Vorstoss. Der Kanton Bern soll für seine Angestellten die wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 38 Stunden reduzieren. Der Lohn soll dabei derselbe bleiben. Diese Motion reichen die beiden SP-Politiker in der Frühlingssession ein, die am kommenden Montag beginnt.