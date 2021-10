Glosse über grassierende Genialität – Sorry, tut mir leid, ich bin halt etwas genial Etwas für «genial» befinden, passiert heute andauernd. Schwierig wird es, wenn der eigene Vater beim IQ-Test schummelt. Und in Neapel fühlt sich die Genialität besonders zu Hause. Alexander Sury

Auf diesem Bild ist Giuseppe Polone zivil gekleidet: Manchmal tritt der Rektor der mathematischen Strassenuniversität aus Neapel auch im Talar und mit Akademikerhut auf. Foto: zvg

Sind Sie zufällig ein Genie? Man darf ja noch fragen. Wir leben immerhin in Zeiten eines überaus grosszügig verwendeten Geniebegriffs. Die Anforderungen sind doch überschaubar, es reichen geniale Backtipps, geniale Gymnastikübungen oder geniale Schminktipps. Nicht wenige Eltern halten ihre Kinder überdies heute für kleine Genies, mindestens so begabt wie Mozart, Goethe oder Michelangelo. Kinder sollen gefälligst etwas Besonderes sein oder werden, aber auf keinen Fall «nur» Durchschnitt.

Also ich bin kein Mensch mit überragender schöpferischer Geisteskraft, und mein Vater war es letztlich auch nicht – er hat beim IQ-Test geschummelt. Das war nämlich so: Ich kann mich erinnern, wie wir Kinder einmal am Sonntagmorgen aufstanden und unseren Vater in seinem dunklen Nabholz-Trainer in der Wohnstube vorfanden; er war die ganze Nacht aufgeblieben und hatte sich einem Buch gewidmet, auf dessen Cover etwas von «IQ-Test» stand. Abgebildet war in extremer Grossaufnahme ein Mann mit stechendem Blick und einer imposanten Hornbrille, wahrscheinlich ein Genie.