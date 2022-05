Luke Mockridge im Hallenstadion – «Sorry an die Hater, ich werde wahrscheinlich weitermachen» Der deutsche Comedian wird sexueller Übergriffe beschuldigt, wurde dafür aber nie juristisch belangt. Mit Spannung wurde deshalb sein Auftritt erwartet, in dessen Vorfeld Proteste angekündigt waren. Andreas Tobler

Wurde dem Publikum als «strapazierfähigster und sympathischster Entertainer» angekündigt: Der deutsche Comedian Luke Mockridge. Foto: Axel Heimken (dpa)

Natürlich könnte man sehr viel ansprechen an diesem Abend im Hallenstadion, meinte Luke Mockridge gleich zu Beginn seiner Show. «Dinge, die in meinem Leben los sind, und Dinge, die in eurem Leben los sind.» Aber er habe «keinen Bock» darauf, erklärte der deutsche Comedian. Der «Dreck und Schmutz und die negative Kacke» sollte man lieber draussen lassen. Und stattdessen auf Mockridges Gegenangebot einsteigen, der in Zürich seine neue Show spielen wollte: «Zwei Stunden eine geile Zeit, ist das ein Deal?»