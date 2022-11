Simon Moser führt den SC Bern seit 2017 als Captain an. Nach drei Meistertiteln in vier Jahren musste er zuletzt mit dem Team viele Krisen meistern.

Simon Moser, erklären Sie uns bitte, was beim SC Bern gerade vor sich geht.

Wir haben in den letzten Tagen intensiv mit dem neuen Trainer (Toni Söderholm, Anm. der Red.) zusammengearbeitet. Das kostete viel Energie, die uns dann nach dem Spiel vom Samstag gegen Gottéron am Sonntag in Lugano gefehlt hat. Wir waren im Kopf und in den Beinen langsamer als der Gegner.