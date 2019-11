Zehn Milliarden höhere Gesundheitskosten in fünf Jahren

Nach einer Verschnaufpause in diesem Jahr werden die Gesundheitskosten bald wieder kräftig ansteigen. In den nächsten fünf Jahren drohen neue Kosten von mehr als zehn Milliarden Franken. Rund die Hälfte davon wird auf die Krankenkassenprämien überwälzt, der Rest kommt auf die Steuerzahler oder die selbst zahlenden Patienten zu. Dies ergeben Berechnungen des Krankenkassenverbandes Santésuisse. Die Grundlage dafür bilden die Daten über die Kostensteigerungen in diesem Jahr, welche im nächsten Jahr auf die Prämien durchschlagen.