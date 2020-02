Wo die Pestizidhöllen der Schweiz liegen

Das Bundesamt für Umwelt liess in 31 Gemeinden zwischen Genf und Bodensee die Konzentration von Chlorothalonil-Rückständen im Grund­wasser messen. An 20 Standorten lagen die Messwerte eines Chlorothalonil-Abbauproduktes über dem seit Januar geltenden Grenzwert, zum Teil massiv. Doch das Bundesamt hielt die Daten zu den einzelnen Messstellen bis jetzt unter Verschluss. Mehrere Anfragen im Dezember und im Januar wimmelte die Umweltbehörde ab. Die Bevölkerung sollte nicht erfahren, in welchen Gemeinden die Grenzwerte um wie viel überschritten werden.