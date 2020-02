Walliser sorgen sich um Anbindung an die «Üsserschwyz»

Freie Fahrt ins Wallis: Das soll so bleiben – trotz des neuen Nadelöhrs auf der Lötschberg-Route in Mitholz. Im Dorf auf Berner Seite will der Bund während der Räumung des ehemaligen Munitionslagers nun sogar die Bevölkerung für ein Jahrzehnt evakuieren. Nach der Explosion im Jahr 1947 sind immer noch Bomben, Granaten und Patronen verschüttet.