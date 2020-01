Trump wagte einen unvergleichlichen Schlag

Ausserhalb des Iran weinen die wenigsten Qassim Soleimani eine Träne nach. Der 62-jähriger Top-General, in Stücke zerfetzt in der Nacht auf Freitag von Lenkwaffen aus einer US-Drohne, war kein guter Mensch. Der Kommandant der berüchtigten Quds-Elitetruppe ging über Leichen, und in seinen dunklen Augen glühte bösartiger Scharfsinn.