Wie die neue Schweiz-Chefin H&M auf Kurs bringen will

«Kunden stürmen H&M-Geschäfte zum Verkaufsstart der Versace-Kollektion». Diese Schlagzeile ist schon fast zehn Jahre alt. Der schwedische Moderiese war einst Inbegriff für Bekleidung am Puls der Zeit zu günstigen Preisen. Doch in den vergangenen Jahren rutschte das Unternehmen in die Krise. Der Gewinn schrumpfte, und der Aktienkurs halbierte sich innert fünf Jahren. Konkurrent Zara war bei Trends schneller und Primark billiger.