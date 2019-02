Weltraummüll droht Apps lahmzulegen

Hoch über unseren Köpfen ist Gefahr im Verzug. Rund 40 Prozent aller Smartphone-Apps greifen in irgendeiner Form auf einen Dienst aus dem Weltraum zurück. Wetter-Apps, die Fernsehübertragung und Apps, die GPS nutzen, sind nur ein paar Beispiele. Doch diese und andere Dienste werden zunehmend bedroht. Durch Müll im Weltall.

Holger Krag zeigt auf einen der Flachbildschirme, die in seinem Büro oben an der Wand befestigt sind. Alle Kollisionswarnungen und Ereignisse, welche die 20 Satelliten der Europäischen Weltraumagentur (ESA) betreffen, sind dort aufgelistet. «Das hält uns schon ganz schön auf Trab», sagt der Leiter des Büros für Weltraumschrott bei der ESA in Darmstadt. Rund 20 000 Müll-Objekte, die um die Erde kreisen, werden mithilfe von Teleskopen und Radar­stationen von der Erde aus genau verfolgt. Sie sind auf einem anderen Monitor zu sehen und wirken wie ein Mückenschwarm, der um einen Globus tanzt.

Ganz oben auf der Warnliste steht Sentinel-1B, ein 2016 in den Orbit gestarteter Radar-Satellit. Für die nächsten sieben Tage liegt die Kollisionswahrscheinlichkeit für den Satelliten bei eins zu einer Million. «Das ist nicht so frappierend», sagt Krag. «Wenn die Kollisionswahrscheinlichkeit im Bereich von eins zu zehntausend liegt, ­machen wir meist ein Ausweichmanöver.» Der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-3B setzte letztes Jahr einen Rekord: Die Wahrscheinlichkeit für einen Crash stieg auf 1:50. Ein kostspieliges Ausweichmanöver hat eine Kollision verhindert.

Solche Manöver sind natürlich nur möglich, wenn die Flugbahn des Schrotts genau bekannt ist. «Dafür müssen die Objekte grösser als fünf bis zehn Zentimeter sein», sagt Krag und nimmt zur Demonstration eine Fernbedienung in die Hand. «Wir wissen natürlich, dass es deutlich mehr kleine Objekte gibt, die wir nicht sehen können, rund 900 000 Partikel grösser als ein Zentimeter.» Diese schwirren mit Geschwindigkeiten von durchschnittlich 25 000 Kilometern pro Stunde um die Erde – rund zehnmal so schnell wie eine Gewehrkugel. «Bei diesen Geschwindigkeiten kann auch ein kleines Geschoss eine verheerende Wirkung haben», sagt Krag.

2016 wurde der eine Tonne schwere und 300 Millionen Franken teure Radarsatellit Sentinel-1A aus heiterem Himmel von einem Objekt getroffen. Die Leistung der Sonnenkollektoren ging zurück. Eines der beiden Solarpanels zeigte ein verwüstetes Areal von circa 40 Zentimetern Durchmesser. Gemäss Berechnungen wurde der Satellit von einem lediglich sechs Millimeter langen und 0,2 Gramm schweren Objekt getroffen. «Wäre das Objekt ein paar Meter daneben in den Rumpf des Satelliten gerauscht, hätte es den Satelliten wohl zerstört», sagt Krag.

Ein Ereignis kann eine ganze Kaskade auslösen

Sicher ist, dass das Ereignis sieben neue von der Erde aus verfolgbare Trümmer freigesetzt hat, die auch wieder Kollisionswarnungen mit anderen Objekten auslösen können. Das zeigt, wie verwickelt das Problem ist: Jedes Ereignis zieht Folgeereignisse nach sich. In der Tat ist die Menge an Weltraumschrott in den letzten Jahren regelrecht explodiert. «Die Menschheit hat es in der Hand, zu entscheiden, wie stark diese Kaskade weitergehen wird», sagt Krag. Um nach Lösungen zu suchen, hat die ESA die Fachwelt kürzlich nach Darmstadt geladen.

In den fast 60 Jahren Weltraumaktivität wurden bei mehr als 5400 Starts fast 9000 Satelliten in den Erdorbit gebracht. 5000 befinden sich noch im Weltraum, rund 2000 davon sind in Betrieb. Immer wieder kam es zu Unfällen. Mehr als 290 Explosionen sind dokumentiert, etwa weil sich eine Batterie überhitzt hat oder der Treibstoff in Brand geraten ist.

Um rund ein Viertel nach oben geschnellt ist die Anzahl Weltraumschrott am 11. Januar 2007, als China beim ersten Anti-Satelliten-Test den Orbiter Fengyun-1C mit einer Mittelstreckenrakete zerstörte. Ein weiteres Grossereignis folgte am 10. Februar 2009, als der funktionstüchtige US-Kommunikationssatellit Iridium-33 mit dem unkontrollierbaren russischen Militärsatelliten Kosmos-2251 kollidierte. Mehr als 2300 von der Erde aus mit Teleskopen sichtbare Schrottteile mussten dem Katalog hinzugefügt werden. Von Tausenden unsichtbar kleinen Partikeln ganz zu schweigen. «Die grossen Objekte sind ein Problem, weil sie durch Unfälle zahllose kleine Partikel erzeugen können», sagt Krag. «Und die kleinen sind ein Problem, weil wir sie nicht sehen, sie aber trotzdem erheblichen Schaden anrichten können.»

Selbst wenn kein neuer Weltraumschrott mehr hinzukäme, wird die Anzahl Schrottteile in gewissen Orbits wegen der zu erwartenden Kollisionen weiter zunehmen, sagt Thomas Schildknecht, Vizedirektor des Astronomischen Instituts der Universität Bern und Direktor des Observatoriums Zimmerwald bei Bern, von dem aus Weltraumschrott beobachtet wird. «Wenn wir jetzt nichts tun, dann läuft die Sache aus dem Ruder.»

Von der Weltraumsicherheit profitieren alle

Laut Rolf Densing, Direktor für Missionsbetrieb und Leiter des Kontrollzentrums Esoc, ist es das Ziel der ESA, dass ab 2030 mehr Schrott aus dem Orbit verschwindet, als neuer hinzukommt. «Weltraumsicherheit ist das am schnellsten wachsende Programm der ESA», sagt Densing. «Ab nächstem Jahr wollen wir in dieses Thema 200 Millionen Euro pro Jahr investieren, sofern unsere Mitgliedsstaaten einen entsprechenden Antrag genehmigen.» Schliesslich hätten die Satelliten vielfältigen Nutzen, von der Erforschung des Weltraums über die Erdbeobachtung, die Meteorologie, die Klimaforschung und die Telekommunikation bis zur Satellitennavigation. Wie Krag sagt, würden rund 40 Prozent aller Smartphone-Apps in irgendeiner Form auf einen Dienst aus dem Weltraum zurückgreifen.

Es gibt Massnahmen zur Müllvermeidung, die in vielen Ländern bereits als verbindliche Richtlinien verankert sind. Die erste besteht darin, die Satelliten am Ende ihrer Nutzungsdauer möglichst weit aus dem Orbit herunter zu holen, am besten bis auf circa 600 km Höhe. Dort ist die Restatmosphäre dicht genug, um das Objekt innerhalb von 25 Jahren abstürzen und in der Atmosphäre verglühen zu lassen. Für dieses Manöver am Ende der Lebenszeit eines Satelliten muss eine ausreichende Treibstoffreserve eingeplant werden.

Zweitens sollte eine Explosion vermieden werden, indem der nach dem Absenken der Umlaufbahn noch vorhandene Rest an Treibstoff verbrannt oder ins All entlassen wird und die Batterien entladen werden. Dann sind diese Objekte zwar komplett passiv und nicht mehr zu navigieren. Aber sie können auch nicht mehr explodieren. Und schliesslich sollen Satelliten zuverlässiger werden. Denn gerade am Ende der Lebensdauer steht mit dem Absenken der ­Umlaufbahn ein kompliziertes Manöver an. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade dann etwas kaputtgeht, ist gross.

«Ab und zu werden diese Regeln befolgt, aber bei weitem nicht konsequent genug», sagt Krag. «Momentan hinterlassen wir noch jedes Jahr 40 bis 50 neue Objekte im Orbit.» Wichtig sei, dass alle Länder bei der Müllvermeidung mitmachten. Es dürfe keine Ausnahme geben. Sonst würden sich Satellitenbetreiber dort niederlassen, wo die Vorschriften zur Entsorgung ausgedienter Satelliten lasch sind. «Diese Länder wären dann das, was in puncto Steuerflucht die Cayman Islands sind.»

Müllentsorgung im All soll Pflicht werden

Verschärfen könnte sich das Müllproblem durch die private Raumfahrt. So möchte das US-Unternehmen Spacex in den nächsten Jahren 11 943 Mini-Satelliten in den erdnahen Orbit bringen, eine sogenannte Mega-Konstellation, um selbst entlegene Erdregionen mit Breitband-Internet zu versorgen. Das sind mehr Satelliten, als die Menschheit bisher insgesamt in den Orbit geschickt hat. Den Fachleuten macht das Sorgen. «Wir fragen uns, wie sehr sich die private Raumfahrt, die unter noch höherem Kostendruck steht, um die Vermeidung von Weltraumschrott kümmern wird», sagt Krag.

Genau wie hier unten auf der Erde ist die Müllvermeidung im Weltall laut Schildknecht sehr viel günstiger, als den Müll später aufzuräumen. Daher gilt: Erst wenn es mit der Schrottvermeidung besser klappt als heute, könnte auch die Müllentsorgung interessant werden. «Das ist zwar sehr teuer, denn im Grunde braucht es für jedes Objekt eine eigene Mission», sagt Krag. «Aber wir glauben, dass das kommt. Daher planen wir die Ausschreibung für ein Projekt, um ein Objekt der Esa aus dem All zu entfernen.» «e.Deorbit», wie das Projekt heisst, soll 2023 starten.

Das Objekt könnte mit einem Netz gefangen, mit einer Harpune quasi erlegt oder mit einem Roboterarm gegriffen werden. «Wir entwickeln diese Technologien bei der ESA und zwar mit der Absicht, dass Firmen das zu einem Business-­Case machen», sagt Krag. «Die Müllentsorgung im Weltall wird aber nur dann lukrativ werden, wenn es in allen Ländern zu einer Verschärfung der Gesetzeslage kommt. Die Satellitenbetreiber müssen dazu verpflichtet werden, ihren Müll zu entsorgen.» Nächsten Monat trifft sich die Fachwelt erneut bei der ESA in Darmstadt, um über die Frage zu debattieren, wie ein entsprechendes Weltraumrecht aus­sehen könnte.

(SonntagsZeitung)