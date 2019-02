Tausende ungeborene Tiere landen im Abfall

Bern ?In diesen Momenten schimpfen Schlachter und Fleischschauer still vor sich hin: Neben den Innereien der getöteten Kuh liegt ein lebendes Babykalb auf dem Schlachtband. Ein trächtiges Muttertier wurde angeliefert, obwohl dies laut Branchenregeln nicht vorkommen dürfte.

Mehrmals täglich ereignen sich in Schweizer Schlachthöfen solche Szenen. Bei 2300 geschlachteten weiblichen Rindern und Kühen sei zwischen März 2017 und Februar 2018 eine Trächtigkeit festgestellt worden, hält ein nicht publizierter, interner Bericht des Fleischbranchenverbands Proviande fest.

Schwer erträgliche Bilder

Dabei hatte sich die Fleischbranche 2017 zum Ziel gesetzt, die Misere zu beenden. Trächtige Tiere sollten nur noch «in nicht vermeidbaren Ausnahmesituationen und Notfällen», bei unheilbaren Krankheiten etwa oder nach Unfällen, geschlachtet werden.

Tierhalter wurden sensibilisiert, und ein Monitoringsystem wurde aufgebaut. Der Branchendachverband Proviande machte sich ernste Sorgen ums Image der Schweizer Rindviehproduktion, nachdem deutsche Fernsehstationen über Babykalb-Massaker in Schlachthöfen berichtet hatten; die Bilder waren schwer erträglich. Die Wächter der Marke «Schweizer Fleisch» riefen Tierhalter dazu auf, «ihre ethische Verantwortung» zu übernehmen.

Jeder vierte Bauer wusste von der Schwangerschaft

Zum Handeln gezwungen war die Branche auch, weil eine Studie des Bundes aufgedeckt hatte, dass jährlich 15'000 trächtige Rinder von ihren Haltern ins Schlachthaus geschickt wurden – darunter auch Tiere im letzten Trächtigkeitsmonat. Jeder vierte Bauer gab an, von der Schwangerschaft der Tiere gewusst zu haben. Oft wurden die trächtigen Tiere wegen kranker Euter geschlachtet.

Nachdem der Branchenverband die Landwirte an ihre Verantwortung gegenüber «trächtigen Tieren und deren Föten» erinnert hatte, ist die Zahl der im Schlachtabfall verendeten Babykälber laut der neusten Erhebung zwar deutlich gesunken. Trotz grosser Anstrengungen der Fleischbranche ist die Schlachtung tragender Milchkühe und Rinder aber nach wie vor keine Seltenheit.

Landwirte und Händler, die hochträchtige Rinder und Schweine zur Schlachtbank schicken, werden in Deutschland seit letztem Jahr gebüsst. Für Proviande-Direktor Heinrich Bucher ist die Einführung von Sanktionen in der Schweiz nicht nötig. «Oft ist Unachtsamkeit die Ursache», sagt er. Komme allerdings ans Licht, dass immer dieselben Landwirte betroffen sind, müsse über Sanktionen nachgedacht werden.

Zehntausende Lämmer dürften als Schlachtabfall enden

Auch bei der Schlachtung von Schafen finden ungeborene Lämmer in Abfallkübeln ihr Ende, bevor sie den ersten Atemzug gemacht haben. Amtliche Fleischkontrolleure berichten von entsprechenden Vorkommnissen. Wie viele trächtige Schafe in der Schweiz getötet werden, weiss aber niemand. In einer umfassenden Feldstudie in Deutschland wurden bei 16 Prozent der geschlachteten Mutter- und Jungschafe ungeborene Lämmer entdeckt. «Ich wäre nicht erstaunt, wenn eine Untersuchung in der Schweiz ähnliche Ergebnisse liefern würde», sagt Katharina Riehn, Leiterin des Forschungsprojekts an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Entsprechend müsste damit gerechnet werden, dass in Schlachtbetrieben der Schweiz jährlich Zehntausende ungeborene Lämmer als Schlachtabfall entsorgt werden.

Problempunkt hier: Um ungewollte Trächtigkeiten in Schafherden zu verhindern, müssten männliche Jungtiere konsequent kastriert werden. Doch seit der Bund Kastrationskurse vorschreibt, verzichten etliche Schafhalter darauf – und nehmen in Kauf, dass ihre Tiere trächtig werden.

Es sei an der Branche

Der Schweizerische Schafzuchtverband fordert die Veterinärbehörden des Bundes zum Handeln auf. «Trächtigkeitsschlachtungen dulden wir nicht», sagt Verbandssprecher Christian Aeschlimann. Veterinäre müssten Vorfälle nicht nur registrieren, sondern Fehlbare auch darüber informieren, «damit diese ihr Herdenmanagement überdenken können».

Das zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sieht sich indessen nicht in der Pflicht. Schlachtungen trächtiger Tiere seien in der Schweiz nicht verboten. Weil eine gesetzliche Grundlage fehlt, erhebt das Amt dazu auch keine Zahlen.

Kaspar Jörger, Leiter der BLV-Tierschutzabteilung, spielt den Ball scharf zurück: «Es ist an der Branche, die Situation zu verbessern.» So wie es diese bei den Rindern «erfolgreich gemacht hat».

(SonntagsZeitung)