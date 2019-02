Swiss streicht endlich die Kreditkartengebühr

Es wirkt ein bisschen trotzig. Während fast alle Schweizer Händler Kreditkartengebühren abgeschafft hatten, beharrt die Airline Swiss als mittlerweile einziges bedeutendes Schweizer Unternehmen darauf, weiterhin Aufschläge für die Zahlung mit der Kreditkarte zu erheben. 1,4 Prozent des Kaufpreises müssen Kunden zahlen, die zum Beispiel Visa- oder Mastercard nutzen wollen. Das ändert sich jetzt. Ab dem 28. März schafft die Fluggesellschaft die Gebühr ab, bestätigt Kai Schilb, der bei der Lufthansa-Gruppe für die Bezahlungssysteme zuständig ist.

«Der Druck am Markt war über die Jahre markant gestiegen», begründet Schilb den Entscheid. Tatsächlich wurde Swiss von allen Seiten angegriffen: Nicht nur Konsumentenschützer kritisierten immer wieder, dass die Airline weiterhin Gebühren für die Karten­zahlung einzog – bis zu 30 Franken konnten das je nach Höhe des Ticketpreises sein.

Auch die Kartenherausgeber prangerten die Airline deswegen an und machten ihre Kunden darauf aufmerksam, dass sie sich beschweren und die Gebühr beim Händler zurückfordern könnten. Die Kunden machten von ihrem Recht aber nur mässig Gebrauch. Beim Finanzdienstleister Aduno sagt man zwar, dass es entsprechende Beschwerden gegeben habe, allerdings sei dies nur vereinzelt geschehen.

Swiss sieht Aufschlag weiterhin als gerechtfertigt an

Doch auch wenn Swiss den Aufschlag nun abschafft, sagt Schilb: «Wir sind weiterhin überzeugt, dass es richtig war, die Gebühr zu erheben.» Der Grund: Die Gebühren, die eine Firma an die Kartendienstleister zahlen muss, ist ­je nachdem, wo die Karte herausgegeben wurde, und je nach Kartentyp und Kartendienstleister unterschiedlich hoch. Für Transaktionen im Inland beträgt sie durchschnittlich bis zu 1 Prozent des Gesamtbetrags, für Karten aus Europa bis zu 2 und für solche ausserhalb Europas bis zu 3 Prozent.

Das heisst: Je internationaler eine Firma ausgerichtet ist, desto höher können die Kosten sein, die durch die Zahlung mit Karte anfallen – weil die Anzahl der Kunden mit ausländischen Karten entsprechend hoch ist. Das bedeutet auch, dass Schweizer Kunden ausländische Konsumenten subventionieren, weil deren Karten höhere Kosten verursachen. Im Supermarkt oder am Kiosk dürfte die Mehrheit der Transaktionen indes mit inländischen Karten durchgeführt werden.

Bei Swiss sei der Anteil an ausländischen Kreditkarten «aufgrund der Internationalität der Airlinebranche» vergleichsweise hoch, erklärt Schilb. Mit den erhobenen Kreditkartengebühren von 1,4 Prozent habe man daher nicht einmal die Kosten decken können – immerhin aber reduzieren. Laut Schilb kosten die Transaktionen mit Kreditkarten weltweit die Swiss jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Bei der Lufthansa-Gruppe insgesamt falle ein dreistelliger Millionenbetrag an.

Wie sich das Zahlverhalten der Konsumenten mit der Abschaffung von Kreditkartengebühren ändert, zeigt der Blick auf den nördlichen Nachbarn. Als in Deutschland 2018 die Lufthansa-Gruppe die Kreditkartengebühren für Privatkunden abschaffte, reduzierte sich der Anteil an Zahlungen mit alternativen Methoden in der Folge erheblich, berichtet Schilb. Das ist klar, denn die Kunden haben oft eine zusätzliche Motivation, die Karten einzusetzen, da sie Meilen oder Bonuspunkte erhalten.

Günstige Bezahlmethoden bieten oft keine Zusatzleistungen. Darüber hinaus führt dies dazu, dass Innovationen im Bereich Zahlungsmethoden erschwert werden. Kunden sollten transparent darüber informiert werden, wie gross die Kosten einer Bezahlmethode für den Händler sind.

Daher schafft die Airline die Gebühren denn auch nicht ersatzlos ab. Swiss versucht neu, die Kunden auf andere Weise dazu zu bewegen, andere Zahlungsmittel zu benutzen. Bisher erlebten Passagiere im Zweifel erst nach der Wahl der Zahlart eine Überraschung – der Aufschlag für die Kreditkarten wird erst im letzten Schritt auf den Flugpreis addiert. Auf viele Kunden wirkt das wie eine Art Strafzahlung.

Neu läuft es anders: Der Preis wird von Anfang an für alle Kunden derselbe sein – doch im letzten Schritt werden sie informiert, dass sich der Ticketpreis reduzieren kann, wenn man auf Rechnung, mit Postfinance, Debitkarte oder mittels Sofortüberweisung zahlt. Der Rabatt betrage für alle gebuchten Tickets bei Kurz- und Mittelstreckenflügen zunächst pauschal fünf Franken, so Swiss. Für die Kunden habe das neue System den Vorteil, dass sie von Beginn weg den maximalen Endpreis sehen, mit dem die Airline unter anderem auch für die Flüge wirbt.

Belohnung wirkt weniger gut als Abschreckung

Allerdings geht Lufthansa-Zahlungschef Kai Schilb davon aus, dass dennoch mehr Kunden mit Kreditkarte zahlen werden. Die abschreckende Wirkung einer Gebühr wie beim bisherigen Modell sei grösser als der Anreiz einer Belohnung von fünf Franken. Für einen späteren Zeitpunkt hält Swiss es auch für möglich, je nach Zahlart mehr oder weniger Rabatte zu geben. Bevorzugte Zahlmethoden von Swiss sind laut Schilb die Sofortüberweisung, per Postfinance oder das Zahlen auf Rechnung.

Heisst das also, dass nun die Tickets einfach entsprechend teurer werden? Die richtige Antwort darauf heisst wohl Jein. «Wir können nicht einfach für jedes Ticket fünf Franken mehr verlangen», sagt Schilb. Natürlich könne es sein, dass auf einzelnen Strecken, auf denen es «am Markt eine entsprechende Zahlungsbereitschaft gibt», der Preis heraufgesetzt werde – auf anderen gehe er aber vielleicht auch hinunter. Dies habe aber nicht primär mit den Zahlungsmethoden zu tun, sondern basiere auf den üblichen Mechanismen von Angebot und Nachfrage.

Übersetzt heisst das: Auf Strecken, auf denen Swiss, oder die Lufthansa-Gruppe, ein Monopol hat oder die Nachfrage gross ist, könnten die Preise angepasst werden. In Europa wären das etwa Flüge von Zürich nach Brüssel oder Frankfurt. Doch da dort oft Geschäftsreisende unterwegs sind, dürfte es diese nicht wirklich kümmern.

Dieser Artikel erschien erstmals am 17. Februar 2019 in der SonntagsZeitung. (SonntagsZeitung)