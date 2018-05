Studie widerlegt Kesb-Gegner

Die neunjährige Angela lebt bei ihrem Vater. Nach längerer Arbeitslosigkeit wird der Mann zum Alkoholiker, im Suff schlägt er seine Tochter. Sie hat blaue Flecken an den Handgelenken und rote Striemen an den Beinen. Angelas Mutter lebt ohne Kontakt zur Familie im Ausland. Die Grosseltern kümmern sich zeitweise um Angela. Die Grossmutter ist es auch, welche die Kinder- und Erwachsenenschutz­behörde (Kesb) alarmiert.

Angela muss fremdplatziert werden. Doch wie geht die Kesb vor? Werden Angehörige in die Abklärungen einbezogen? Mit solchen brisanten Fragen setzen sich die Schutzbehörden tagtäglich auseinander. Und oft heisst es, die Kesb setze sich über die Köpfe der Angehörigen hinweg.

Doch dieses Vorurteil ist falsch, wie eine Studie der Hochschule Luzern zeigt. Die Wissenschaftler haben die Geschichte von Angela und ihrem alkoholkranken Vater als Fallbeispiel konstruiert und zusammen mit anderen, leicht abgewandelten Versionen fast 200 Kesb-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in der Schweiz vorgelegt. Das Resultat der repräsentativen Umfrage: 90 Prozent der Befragten gaben an, sie würden im Platzierungsprozess Verwandte oder nahestehende Personen, im vorliegenden Beispiel vor allem die Grosseltern, einbeziehen.

Für die Studienautoren um Tanja Mitrovic, Andreas Jud und Daniel Rosch ist das ein guter Wert. «Die Kesb gewichtet das Abstammungsverhältnis bei Kindesplatzierungen hoch», schreiben sie.

Wie weit soll sich der Staat in die Familien einmischen?

Das Ergebnis ist umso interessanter, weil die Kesb-Gegner um den Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander just diese Woche die Unterschriftensammlung zu ihrer Kesb-Initiative lanciert haben. Darin klingen ähnliche Fragen an wie in der Studie: Wie weitgehend soll sich der Staat in die Familien einmischen, wenn es Probleme gibt? Zum Beispiel wenn alte Menschen dement werden und sich nicht mehr um ihre finanziellen Angelegenheiten selber kümmern können. Oder wenn Eltern ihre Kinder schlagen – und Letztere geschützt werden müssen. Die Initianten wollen einen Automatismus einführen, sodass in der Regel die Familienangehörigen zuständig sind.

Kein Wunder, hält Schwander nichts vom Ergebnis der Studie. Die Schlussfolgerung sei «schlicht falsch», sagt er. «In der Praxis erleben wir immer wieder Fälle, die vom Schreibtisch aus entschieden werden, ohne dass das Umfeld auch nur ansatzweise einbezogen wird.» Auch der Bundesrat sehe aufgrund der Studie Handlungsbedarf.

Tatsächlich hält die Landesregierung in einem dazugehörenden Bericht fest: Die Nichtberücksichtigung der Familienangehörigen könne eine «schwerwiegende Verletzung der Grundsätze des neuen Rechts» darstellen. Der Bundesrat lässt nun prüfen, ob das Gesetz angepasst werden muss.

Für die Studienautoren um Professor Rosch ist dies allerdings bloss ein politischer Schachzug, um die Kesb-Gegner zu besänftigten. Eine Nulltoleranz im Sinne einer «dogmatischen Formel» zum Einbezug von Angehörigen könne kein Ziel sein, schreiben sie. Der Einbezug von «nachweislich gewalttätigen Verwandten» zum Beispiel berge die Gefahr, dass die missliche Situation des Kindes einfach anderswo weitergehe. Die Aussage im Bericht des Bundesrats sei wohl eher «politisch als Zugeständnis hinsichtlich der Initiative von Nationalrat Pirmin Schwander zu werten».

Immer mehr Menschen von Kesb-Entscheiden betroffen

Auslöser für die Initiative der Kesb-Gegner war der Fall Flaach: Im Januar 2015 hatte eine Mutter ihre zwei Kinder erstickt, die nach den Ferien in ein Heim zurückgehen sollten. Davor hatten die Grosseltern bei der Kesb erfolglos um eine Platzierung der Kinder bei ihnen gekämpft. In U-Haft nahm sich die Mutter schliesslich das Leben – und die Kesb wurde danach heftig kritisiert.

Die Aufarbeitung des Falls im Kanton Zürich belegte allerdings keinen Zusammenhang zwischen der Tötung der Kinder und dem Handeln der Kesb. Trotzdem passte Zürich die Praxis der Schutzbehörden geringfügig an.

Auch wenn die Empörung inzwischen zurückgegangen ist – die Skepsis gegenüber der Kesb bleibt gross. Vielleicht hängt dies auch damit zusammen, dass immer mehr Menschen von Entscheiden der Schutzbehörde betroffen sind. Per Ende des Jahres 2016 unterlagen in der Schweiz 89'605 Erwachsene und 42'767 Kinder einer Schutzmassnahme der Kesb.

Tendenz steigend: «Ich gehe davon aus, dass die Schutzmassnahmen 2017 leicht höher sein werden als 2016», sagt Diana Wider, Generalsekretärin der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. «Wir rechnen mit einem Anstieg zwischen 3 bis 4 Prozent. Damit setzt sich der kontinuierliche Anstieg fort, wie wir ihn seit Mitte der 90er-Jahre haben.» Als Hauptgrund für die Zunahme bei den Erwachsenen nennt Wider das Bevölkerungswachstum. Dass es auch im Kinderschutz einen Anstieg gibt, hat laut Wider «mit immer mehr streitenden Eltern zu tun». Denn bei der Mehrzahl der Massnahmen im Kinderschutz handle es sich um Beistandschaften, die wegen Besuchsrechtsstreitigkeiten errichtet würden.

Zunehmen dürfte laut Experte bald auch die Zahl der Gefährdungsmeldungen, die Kinder betreffen – insbesondere im schulischen Umfeld. Denn vermutlich ab Anfang nächsten Jahres haben nicht mehr nur Lehrer, sondern auch Aushilfskräfte und Kita-Angestellte eine Meldepflicht.

Ob diese greift, ist allerdings fraglich. In einer diese Woche publizierten Umfrage bei 156 Lehrpersonen im Kanton Bern gab nur gerade jeder dritte Befragte an, über ein solides Wissen betreffend Gefährdungsmeldungen zu verfügen. Das führt laut den befragten Lehrpersonen zum Teil dazu, dass sie auf eine Meldung verzichten, auch wenn Verdacht auf eine Gefährdung bestünde.

Meldungen an Kesb erfolgen oft sehr spät

Zudem werde mit einer Gefährdungsmeldung an die Kesb bei Schülern oft sehr lange gewartet – weil eine solche Meldung als «ein Scheitern» der schulischen Sozialarbeit betrachtet werde, schreibt Studienautor Andreas Jud. Doch es stelle sich die Frage, ob eine Meldung «im letzten Moment überhaupt noch rechtzeitig sein kann». Professor Jud plädiert daher für eine «Förderung der kinderschutzspezifischen Weiterbildung im schulischen Kontext».

Auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz sieht «dringenden Handlungsbedarf», wie Zentralsekretärin Franziska Peterhans sagt. Nötig seien Verbesserungen bei der Grund- und Weiterbildung. Der Arbeitgeber habe dafür zu sorgen, dass die Lehrpersonen ihre «komplexe und schwierige Aufgabe im Zusammenhang mit Gefährdungsmeldungen» wahrnehmen könnten.

Oft fehlt es den Lehrern laut Peterhans aber nicht nur am Wissen, sondern auch an der Zeit. Bis eine Gefährdungsmeldung erfolge, investiere eine Lehrperson meist viel Zeit in Gespräche und Abklärungen. Der Lehrerverband verlangt daher, dass Klassenlehrer zusätzlich zwei Lektionen pro Woche zur Verfügung haben. In dieser Zeit sollen sie sich unter anderem um mögliche Kesb-Fälle kümmern. Bislang hat dies jedoch kaum ein Kanton umgesetzt.

Derweil dürfte die Kritik an der Kesb bestehen bleiben. Initiant Schwander kündigt bereits an, man werde nun «zusammen mit Betroffenen Beispiele zu unseren Problemthemen veröffentlichen». Damit die Bevölkerung wisse, «wovon wir sprechen».

