So machen Sie klimaneutral Ferien

Diese Woche beginnen in einigen Kantonen die Herbstferien, und an den Flughäfen werden sich Schlangen bilden – Schweizerinnen und Schweizer reisen trotz Debatten um Klima und Overtourism nach wie vor gerne. Vor allem Kurztrips sind beliebt: 58 ­Prozent verreisen laut einer Umfrage der ­Allianz zwei oder mehrmals pro Jahr für eine bis zwei Nächte. Doch genau solche kurzen Vergnügungsreisen geraten allmählich in Verruf. Kunden im ­Reisebüro sind verunsichert: Was ist noch salonfähig, wenn es an die Sonne oder auf einen Städtetrip geht? Wie geht Reisen mit grünem Anstrich überhaupt?