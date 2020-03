Sie erhielt die erste Test-Impfung gegen das Coronavirus

Jennifer Haller ist die erste Testperson, die gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft wurde. Am Montag bekam die 43-Jährige die erste Spritze in Seattle injiziert. Den experimentellen Impfstoff entwickelt die US-Firma Moderna zusammen mit den Nationalen Gesundheitsinstituten (NIH) in Bethesda im Schnellverfahren. Haller ist eine von 45 Probanden, die an der Verträglichkeitsstudie teilnehmen.