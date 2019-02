Schweizer scheuen sich vor Jobs im Ausland

Die Heimat ist für die Swiss eines der wichtigsten Verkaufsargumente: Das Schweizer Kreuz prangt auf dem Leitwerk, an Bord gibt es Schweizer Produkte zu essen, und der Werbespruch lautet «Made of Switzerland»: Swissness überall. Nicht so in der Geschäftsleitung der Fluggesellschaft. Diese ist inzwischen fest in deutscher Hand: drei Mitglieder, drei Deutsche. Haben Schweizer Mitarbeiter bei der Swiss etwa keine Chancen, aufzusteigen?

Keineswegs, findet Swiss-Chef Thomas Klühr. Die Aufstiegschancen seien sogar grösser als früher, weil Mitarbeiter nicht nur bei der Swiss, sondern innerhalb der ganzen Lufthansa-Gruppe aufsteigen können. Für solche Karrieren braucht es von den Mitarbeitern allerdings die Bereitschaft, den Arbeitsort auch mal zu wechseln. Und diese sei bei Schweizern mitunter klein. «Die Mobilität hat nicht gerade zugenommen», so Klühr. Im Gegenteil. Und diese abnehmende Mobilität sei ein gesellschaftspolitisches Phänomen, auf das Unternehmen sich einstellen müssten.

Swiss-Chef Klühr ist mit seiner Beobachtung nicht allein. Personalexperten und Manager stellen branchenübergreifend fest, dass Schweizer Arbeitnehmer seltener zu Auslandseinsätzen bereit sind als früher – und weniger als Angestellte anderer Nationalitäten. ­Guido Schilling, der mit seinem Beratungsunternehmen Positionen in Verwaltungsräten und im Topmanagement besetzt, sieht ein «Manko an international erfahrenen Schweizer Führungskräften».



«Die Mobilität von Schweizern hat nicht gerade zugenommen.»Thomas Klühr, Swiss-Chef

Aus Kaderkreisen der beiden grössten Schweizer Banken ist ebenfalls zu hören, dass Positionen im Ausland wie etwa Stellen in Singapur oder Shanghai schwer zu besetzen seien. Offiziell bestätigen UBS und Credit Suisse das nicht. Beide Banken sagen, das Interesse der Mitarbeiter an Auslandseinsätzen nehme nicht ab. Doch der Verband Arbeitgeber Banken bemerkt die Entwicklung: «Wir haben Rückmeldungen von Banken, wonach das Interesse an Auslandsaufenthalten rückläufig ist», sagt Geschäftsführer Balz Stückelberger. Auslandseinsätze stünden auf der Wunschliste der Arbeitnehmer nicht mehr zuoberst.

Aktuelle Zahlen belegen diesen Unwillen der Schweizer zur Veränderung: Eine repräsentative Studie, die das Online-Karriereportal Xing und das Marktforschungsinstitut Marketagent diese Woche veröffentlicht haben, zeigt, dass rund jeder dritte Berufstätige den nächsten Job in unmittelbarer Nähe des aktuellen Wohnorts sucht. Für knapp die Hälfte der Befragten darf der nächste Job höchstens fünfzig Kilometer von daheim entfernt sein. Auslandseinsätze fallen da weg. Nur etwas mehr als vier Prozent gaben an, dass sie für ihre Stelle auch ins Ausland gehen würden.

Experten nennen verschiedene Gründe für die Auslandsfaulheit. Zusammenfassend lässt sich sagen: Es geht den Schweizern einfach zu gut. «Wenn es beim aktuellen Arbeitgeber nicht mehr gut läuft, wechselt man halt zum nächsten», sagt Headhunter Guido Schilling. Der Druck, für eine Stelle auch ins Ausland zu gehen, sei deutlich geringer als in anderen Ländern – wie etwa in Frankreich. «Die Franzosen sind deutlich mobiler als die Schweizer», sagt Schilling.

Die Schweiz ist Arbeitnehmern ein sicherer Hafen

Die Schweiz biete mit ihrem hohen Lebensstandard, hohen Löhnen, guter Infrastruktur und einem funktionierenden Sozialsystem «einen sicheren Hafen», erklärt Oliver Kipfer, Marketingchef beim Personalvermittler Adecco. Das könne dazu führen, dass Schweizer Arbeitnehmende sehr genau abwögen, welche Karrierechancen und Opportunitätskosten aus einem Auslandsaufenthalt entstehen. Was er damit meint: Oft bedeutet ein Wechsel ins Ausland einen tieferen Lohn und eine tiefere Lebensqualität. Viele Unternehmen stellen die Arbeitnehmer im Ausland mit lokalen Verträgen ein – zu einem lokalen Salär.

Für Balz Stückelberger vom Verband Arbeitgeber Banken ist das ein wichtiger Grund, warum Schweizer Arbeitnehmer bei Auslandsaufenthalten zurückhaltend sind. «Es ist nicht mehr automatisch so, dass man mit einem Schweizer Vertrag, also zu Schweizer Bedingungen, ins Ausland geschickt wird. Lokale Verträge vor Ort können namentlich auch bei den Sozialversicherungen zu Einbussen führen.» Zudem sei es im Gegensatz zu früher nicht mehr selbstverständlich, bei der Rückkehr in die Schweiz eine Stelle zu finden.

Auch wenn diese Gründe plausibel tönen – Schweizer tun sich keinen Gefallen, wenn sie auf Auslandseinsätze verzichten. Sie stehen damit ihrem eigenen beruflichen Aufstieg im Weg, denn in der globalisierten Wirtschaft sind internationale Erfahrungen unabdingbar. «Arbeitserfahrungen im Ausland können nicht nur persönlich und kulturell wertvoll sein, sondern auch die eigenen Karrierechancen in der Schweiz erhöhen», sagt Adecco-Mann Kipfer. «Spezifisch in internationalen Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz wird darauf geachtet.»

Firmen verlangenvon Mitarbeitern Mobilität

Zum Beispiel bei Nestlé. «Internationale Mobilität war schon immer in der DNA der Nestlé-Gruppe», sagt ein Sprecher. Wer Karriere machen will, muss auch so denken. «Es ist heute nicht ungewöhnlich, dass Führungskräfte in fünf oder mehr Ländern gearbeitet haben.» Der Industriekonzern ABB betont, die Bereitschaft zu internationaler Mobilität sei für den Karriereweg eine Voraussetzung. Von der Swiss heisst es: «Ein Auslandseinsatz ist unabhängig vom Arbeitsbereich eine ideale Voraussetzung für die berufliche Weiterentwicklung, insbesondere beim Wunsch, eine Topmanagement-Position anzustreben.» Das Kriterium Internationalität sei einer der Punkte, an denen sich Bewerber bei der Swiss messen lassen müssten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Schweizer Arbeitnehmer ihre Erwartungen anpassen, sagt Headhunter Guido Schilling. «Sie erwarten von ihren Unternehmen perfekte Expat-Programme, ein Rundum-sorglos-Paket.» Beschäftigte in anderen Ländern haben weniger Ansprüche, was Arbeitsbedingungen und Löhne betrifft. Sie sind deshalb mobiler – und stechen damit im Zweifel Schweizer Arbeitnehmer aus.

* Dieser Artikel erschien am 3. Februar in der SonntagsZeitung.

(SonntagsZeitung)