Preiswürdiges Popcorn

Streamen, downloaden, kopieren – immer weniger Menschen sehen sich Filme im Kino an. So dürften sich auch etliche Fans jene Streifen, die heute in Los Angeles um einen Oscar kämpfen, auf dem heimischen Sofa anschauen. Je wichtiger das Heimkino wird, umso mehr Aufmerksamkeit sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer dem wichtigsten Filmsnack schenken: Popcorn.

Selbstredend kann man einfach auf gekauftes Popcorn zurückgreifen. Das ist manchmal ganz in Ordnung und so berechenbar wie eine Jennifer-Aniston-Komödie. Drängen sich aber nicht gerade für die Oscarnacht Rezepte auf, die einer Trophäe würdig sind? Wir stellen fünf Varianten vor, die geschmacklich je zu einer nominierten Produktion passen.

Regenbogen

Die Musik von Queen steht für Glamour, für Opulenz, für Drama! Um sich das Freddie-Mercury-Biopic «Bohemian Rhapsody» von Bryan Singer anzusehen, das unter anderem auf die Trophäe für den besten Film und den besten Hauptdarsteller (Rami Malek) hoffen darf, braucht es einen entsprechend schillernden Snack. Was wäre da geeigneter als mit farbigen Zuckerstreuseln und Schokolade überzogenes Popcorn? Eine Tafel Milchschokolade mit einem Teelöffel Butter im Wasserbad schmelzen, mit dem Popcorn vermischen, mit reichlich Zuckerstreuseln überziehen und trocknen lassen. So kann die Show gerne weitergehen!

Tipp: Wer lieber helle oder dunkle Schokolade mag, kann auch diese anstelle der Milchschokolade für die Glasur verwenden.

Salted Caramel

Unter anderem bester Film, beste Hauptdarsteller, bester Song: Die bittersüsse Musikromanze «A Star Is Born» von Regisseur und Schauspieler Bradley Cooper mit Lady Gaga kämpft in insgesamt acht Kategorien um einen Oscar. Nicht bittersüss, dafür süsssalzig schmeckt dieses Popcorn. Eine Kaffeetasse Butter wird mit einer Tasse braunem Zucker, ? Tasse Ahornsirup und einem Teelöffel Salz unter Rühren zum Kochen gebracht – frei nach einem Rezept des US-Blogs «Southern Living». Wenn die Masse Blasen wirft, vier Minuten ohne Rühren auf mittlerer Stufe kochen lassen und danach über die Portion Popcorn geben. Sobald alles gut vermischt ist, das Popcorn auf einem Backblech verteilen, mit einem Teelöffel grobkörnigem Fleur de Sel bestreuen und trocknen lassen.

Tipp: Wer es extra-knackig mag, kann das Backblech für 20 Minuten bei 120 Grad in den Ofen schieben. Nach der halben Backzeit sollte das Popcorn gewendet werden.

Honig/Zimt

«Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittre Medizin versüsst, rutscht sie gleich noch mal so gut» – das wusste Disneys Kindermädchen Mary Poppins bereits in der Filmversion von 1964. Letztes Jahr kam sie in «Mary Poppins Returns» von Rob Marshall zurück auf die Kinoleinwand – mit Emily Blunt in der Hauptrolle. Die Fortsetzung könnte nun etwa den Oscar für die beste Musik erhalten. Ein Häufchen Popcorn voll Zucker garantiert das Rezept des Schweizer Online-Lifestylemagazins «Stilpalast.ch». Dafür werden zwei Esslöffel Butter und vier Esslöffel Honig geschmolzen, mit einem halben Teelöffel Zimt und zwei Prisen Salz vermischt, über das Popcorn gegeben und mit einem Löffel gleichmässig verteilt. Der buttrigsüsse Snack kann sowohl warm als auch kalt genossen werden.

Tipp: Wer die Zimtnote gerne etwas intensiver möchte, sollte die Menge auf einen gehäuften Teelöffel erhöhen.

Parmesan/Rosmarin

«Green Book» von Peter Farrelly ist ein wahrer Publikumsliebling: In der Tragikomödie, die in den US-Südstaaten der 1960er-Jahre spielt, fungiert ein italienischstämmiger Rausschmeisser (Viggo Mortensen) als Bodyguard und Fahrer eines schwarzen Pianisten (Mahershala Ali). Der Film ist in praktisch allen Hauptkategorien nominiert – Grund genug für ein italoamerikanisches Popcorn-­Rezept. Wir entscheiden uns für die Variante «Parmesan Rosmarin» des amerikanischen «Food Network Magazine». Für diesen herb-salzigen Snack mit Suchtpotenzial wird eine Portion Popcorn mit drei Esslöffeln Olivenöl, zwei Teelöffeln Salz, einer halben Kaffeetasse geriebenem Parmesan und einem Teelöffel Rosmarin verrührt.

Tipp: Wer statt auf den geschmacksintensiven frischen Rosmarin auf den getrockneten aus dem Glas zurückgreift, sollte die Menge vervielfachen.

Mexikanisch scharf

Die Website Popcorn.org widmet sich nichts anderem als – nun ja – Popcorn. Unzählige Rezepte, von der einfachsten Salzmischung bis zum aufwendigen Popcorn-Pop­sticle, sind auf der Plattform versammelt. So auch jenes für das mexikanische Popcorn, das sich bestens eignet, um «Roma» zu schauen – jenes Drama des Regisseurs Alfonso Cuarón, das unter anderem in den Kategorien «Bester Film» und «Beste Regie» nominiert ist. Dafür wird das Popcorn mit je zwei Teelöffeln Chilipulver, Paprika und Kreuzkümmel sowie etwas geschmolzener Butter vermengt. Das Ganze schmeckt umso aufregender, je schärfer die Chilivariante ist, auf die man zurückgreift.

Tipp: Wer lieber einem anderen Land kulinarisch huldigen möchte, kann die mexikanische Rezeptur beispielsweise durch Kräuter provençale oder eine italienische Gewürzmischung ersetzen.

(SonntagsZeitung)