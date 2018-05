Müde, angetrunken und mit rostigen Bremsen durch den Gotthard

Der 40-Tönner aus Serbien hat 55 Paletten mit WC-Duftsteinen geladen. Schweizer Zöllner kontrollieren ihn im Januar am Grenzübergang Waldshut-Koblenz. Sie rapportieren: Bremsscheibe verrostet, eine andere gebrochen, Druckluftbehälter undicht, Bremsschläuche vom Bremszylinder abgekoppelt und mit Kabelbindern am Chassis festgebunden. Der Fahrer begründet die Bastelarbeit mit störenden Geräuschen während der Fahrt. Diese ist erst mal zu Ende: Vor Behebung der Mängel darf der Serbe nicht in die Schweiz einreisen.

Einen Monat später ziehen Zollbeamte bei Au SG mehrere Lastwagen aus dem Verkehr. Ihre Abgassysteme sind manipuliert. Auch bei Temperatursensoren und Überwachungsanlagen wurde getrickst. Am gleichen Grenzübergang schnappen die Spezialisten im April einen türkischen Fahrer. 49 Stunden war er ohne die nötigen Ruhepausen unterwegs, stand zudem unter Drogen. Er muss den Führerausweis abgeben.

Immer mehr solcher Gesetzesverletzungen im Schwerverkehr werden an Schweizer Grenzen festgestellt. 2010 registrierte die Eidgenössische Zollverwaltung 17'997 Verstösse, 2017 waren es bereits 32'967 – eine Zunahme um 83 Prozent. «Am Zoll müssen sämtliche Lastwagen anhalten, Fahrzeuge sowie Lenker werden von den Beamten überprüft», sagt Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra). «Dies kommt einer Vollerhebung sehr nahe. Entsprechend hoch ist an der Grenze die Zahl der festgestellten Übertretungen.»

Laut Jon Pult, Präsident der Alpeninitiative, ist die Zunahme der Verstösse nur logisch. «Die meisten Chauffeure kommen aus Osteuropa, wo die Arbeitsbedingungen immer schlimmer werden.» Pult spricht von menschenunwürdigen Zuständen, von Monatslöhnen unter 400 Euro. «Es ist offensichtlich, dass solche Spediteure auch beim Material sparen. Und verständlich, dass die ausgebeuteten Chauffeure nicht auf Ruhezeiten Rücksicht nehmen können», sagt Pult. «Beides schadet der Sicherheit.»

24'464 Anzeigen und Bussen gegen Chauffeure

Nicht alle Mängel fliegen an der Grenze auf. Auch im Landes­innern ahndet die Polizei jedes Jahr Tausende Verstösse, wie bisher unveröffentlichte Zahlen des Astra zeigen. 289'094 Kontrollstunden leisteten die Korps im letzten Jahr, überprüften 93'532 LKWs. Das Resultat: 24'464 Bussen und Anzeigen. Fast 10'000 davon, weil Lenker Gewicht oder Masse nicht einhielten. Geahndet wurden auch 4477 Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitbestimmung. Zudem gab es 245 Verletzungen der Gefahrgutvorschriften. Zudem fuhren 100 Chauffeure angetrunken.

Ein Lastwagen wird im Schwerverkehrszentrum Erstfeld kontrolliert. Bild: Michele Limina

Die meisten Lastwagen überprüft die Kantonspolizei Uri, die für das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld zuständig ist. Jeder LKW muss hier durch, bevor er durch den Gotthard nach Süden fahren darf. «Das sind rund 1100 am Tag», sagt Dienstchef Josef Loretz. «Wir entscheiden mit einer ersten Triage von Auge, wen wir im Detail überprüfen.» Die LKWs werden gewogen und auf den Zentimeter genau vermessen. Ein Experte prüft die Ladungssicherung, Bremsscheiben und Reifen oder den Fahrtenschreiber. «Manchmal sind die Mängel offensichtlich», sagt Loretz. Er erinnert sich an einen Chauffeur, der mit fehlendem Reifen in die Kontrollstelle einfuhr. Bei einem anderen brach die Bremsscheibe noch während der Inspektion auseinander. Und ein Lenker sah neben seiner eingebauten Kaffeemaschine kaum auf die Strasse.

«Viele Verstösse stellen wir bei Chauffeuren aus dem osteuropäischen Raum fest.»Josef Loretz, Dienstchef

«Im Normalfall aber gehen die Chauffeure beim Tricksen geschickter vor», sagt Loretz. Letztes Jahr gingen in Uri 113 Betrüger ins Netz, die mit einem kleinen Gerät das Abgasreinigungssystem manipulierten. Diese Emulatoren können für 50 Franken samt Anleitung im Internet bestellt werden, bringen aber bis zu 1500 Franken im Jahr ein. «Deutlich zugenommen haben 2017 die Verstösse gegen Arbeits- und Ruhezeit», sagt Loretz. Es gab 1147 Beanstandungen, 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Aufzeichnungsgerät dokumentiert, wann ein Chauffeur unterwegs ist und wann er Pause macht. «Hier fanden wir raffinierte Manipulationen mit Magneten oder auch verbauten Widerständen, um diesen digitalen Fahrtenschreiber auszuhebeln.»

Warum die Lenker zu wenig Pausen einlegen? «Das hat viele Gründe. Einer ist sicher, dass die Lenker immer schneller am Zielort sein müssen», sagt Loretz. Auch hier stehen nicht Schweizer Spediteure im Zentrum. Nur 7,5 Prozent aller 2017 in Uri geprüften LKWs waren im Inland registriert. «Viele Verstösse stellen wir bei Chauffeuren aus dem osteuropäischen Raum fest», sagt Loretz.

Ein Augenschein in Erstfeld bestätigt dies. Laster aus der Slowakei, aus Rumänien und Polen sind gestrandet. Denn schwere Mängel müssen direkt vor Ort behoben werden, erst dann geht die Fahrt weiter. 2795 solcher Stilllegungen ordneten die Urner Beamten letztes Jahr an. «Kaputte Bremsen», sagt einer der Betroffenen. «Ich warte seit einem Tag.» Zwar gibt es in der Region viele Garagisten. Doch die kann er sich nicht leisten. Und so muss er ausharren, bis ein Kollege aus der Heimat mit Ersatzteilen nachgereist ist.

