LafargeHolcim droht Verfahren wegen Terrorfinanzierung

Zürich Die Affäre rund um Schutz- und Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppierungen in Syrien hat bereits zwei Spitzenleute des weltgrössten Zementkonzerns LafargeHolcim den Kopf gekostet. Sowohl Bruno Lafont, der erste Verwaltungsratspräsident des 2015 fusionierten Unternehmens, als auch der erste Konzernchef Eric Olsen gaben vor einem Jahr den unfreiwilligen Rückzug bekannt. Gegen beide ermittelt die französische Justiz wegen Terrorfinanzierung, Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

LafargeHolcim selbst war bisher nicht Teil des Verfahrens, das sich um Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 dreht. Doch das könnte sich nun ändern. Am Montag reichten die Nichtregierungsorganisationen Sherpa und European Center for Constitutional and Human Rights Klage gegen die hundertprozentige Tochtergesellschaft Lafarge S. A. mit Sitz in Paris ein. Sie verlangen von der französischen Justiz, Untersuchungen gegen das Unternehmen «wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit» aufzunehmen. Das berichteten französische Medien, die sich dabei auf Kreise aus den entsprechenden Organisationen berufen.

Anfang Mai verhaftet: Jacob Waerness, Kronzeuge im Lafarge-Fall.

Am Hauptsitz von LafargeHolcim in Zürich ist man sich bewusst, dass sich das Blatt damit gegen den Konzern gewendet hat. «Man kann davon ausgehen, dass die Lafarge S. A. Teil des Verfahrens wird», sagt ein ranghoher Vertreter des Konzerns, der aus rechtlichen Gründen nicht namentlich genannt sein will. Offiziell wiegelt der Konzern ab. Sprecher Beat Werder sagt: «Ob die Lafarge S. A. Teil des Verfahrens wird und ob es zu einer Anklageerhebung gegen die Firma als juristische Person kommt, können wir im Moment nicht abschätzen. Zurzeit gibt es keine Anzeichen dafür.»

Doch hinter den Kulissen rechnet man mit einer Anklage. Denn die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Lafont und Olsen von den Zahlungen an islamistische Terrorgruppen – darunter den sogenannten Islamischen Staat (IS) – gewusst haben. Das heisst, die beiden Spitzenmanager handelten nicht als Einzelpersonen, sondern als Vertreter und im Interesse ihres Unternehmens, des damaligen französischen Lafarge-Konzerns. «Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass es zu einem Verfahren gegen die Lafarge S. A. kommen wird», sagt der Vertreter von LafargeHolcim.

Es droht eine Busse zwischen 40 und 60 Millionen Euro

Falls es zu einer Verurteilung kommt, sind die finanziellen Folgen für den Zementriesen überschaubar. Denn im Gegensatz zu den USA, die im Fall von Terrorfinanzierung schnell einmal Milliardenbussen verhängen, sind die möglichen Strafzahlungen gemäss französischem Recht auf einige Dutzend Millionen Euro beschränkt. Bei LafargeHolcim geht man davon aus, dass es höchstens zu einer Busse im mittleren zweistelligen Millionenbereich kommt, also zwischen 40 und 60 Millionen Euro.

Ein Problem hat seit vorletzter Woche auch der Kronzeuge in der Syrien-Affäre, der in Zürich lebende Norweger Jacob Waerness. Er war zwischen 2011 und 2013 der Sicherheitsverantwortliche von Lafarge in der syrischen Fabrik Jalabiya und in die Zahlungen verwickelt. In einem Buch über seine ­Erlebnisse schrieb er, dass er bewaffneten Rebellengruppen Lösegelder bezahlen musste, um entführte Mitarbeiter zu befreien. Er stellte auch Bilder einer Geldzählmaschine ins Internet.

Am 2. Mai wurde Waerness, der unvorsichtigerweise nach Paris flog, im Flughafen Charles de Gaulle verhaftet. Die Pariser Justiz wirft ihm Terrorfinanzierung vor. Waerness hätte wohl besser ihrer Bitte entsprochen, sich auf der Grenze Schweiz-Frankreich in Saint-Louis bei Basel befragen zu lassen. Doch dies lehnte er ab. Nun läuft seit 4. Mai gegen ihn ein Untersuchungsverfahren. Er ist damit der achte ehemalige Mitarbeiter von Lafarge, gegen den wegen Terrorfinanzierung ermittelt wird.Waerness nahm auf Anfrage zu den Vorwürfen keine Stellung.

