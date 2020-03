«Kinder zu haben, ist antiökologisch und antifeministisch»

Am 20. März hätte Verena Brunschweiger in der Berner Dampfzentrale aus ihrem neuen Buch «The Childfree Rebellion» lesen sollen, begleitet von einem Filmteam des ZDF. Der Anlass wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Die Autorin blieb zu Hause in Regensburg und das Interview fand telefonisch statt – übers Festnetz, weil Brunschweiger als radikale Umweltschützerin kein Smart-Phone besitzt.