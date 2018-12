Ju-Piloten müssen in den Auffrischungskurs

Ju-Air-Chef Kurt Waldmeier ist wild entschlossen: Seine Ju-52 sollen im kommenden Frühling wieder Passagiere mit in die Luft nehmen. Doch dahinter stellt das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) ein Fragezeichen. Die Aufsichtsbehörde stellt der Ju-Air – wie 20 anderen Airlines in der Schweiz – das Luftverkehrsbetreiberzeugnis aus und lässt ihren Betrieb zu. Wie sich der Absturz einer Ju im August und die jüngsten Erkenntnisse der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) darauf auswirken, ist offen: «Diese Frage können wir noch nicht beantworten», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger.

Die Experten der Sust haben am Wrack der Ju-52, die am Piz Segnas zerschellte, Alterserscheinungen konstatiert, die bereits vor dem Crash vorhanden waren. Zwar hatten die Risse, der Rost und die Altersschäden an Treibstoffschläuchen nicht zum Unglück geführt, sie liessen aber Zweifel an der Wartung der Maschinen der Ju-Air aufkommen. Das Bazl erteilte deshalb den beiden übrig gebliebenen Maschinen der Ju-Air nicht nur ein sofortiges Flugverbot. Es hat auch angekündigt, die Kontrollen der Oldtimer künftig zu verdoppeln: Sie werden in Zukunft jedes Jahr auf ihre Lufttüchtigkeit überprüft und nicht mehr wie bisher alle zwei Jahre.

Bilder: Videoaufnahme zeigt Ju-Absturz

Laut Holderegger müsse die Ju-Air aber erst einmal nachweisen, dass ihre beiden in der Schweiz zugelassenen Maschinen nicht dieselben Schäden aufweisen wie die Unglücksmaschine. Und falls doch, dass sie diese behoben hat. «Wir werden uns die Maschinen anschauen und deren Zustand mittels Inspektionen überprüfen.»

Wie alt ist zu alt?

Zudem schickt das Bazl die Piloten der Ju-Air in Auffrischungskurse, erst danach dürfen sie ihre «Tante Ju» wieder fliegen. Dabei stehen unter anderem Sichtflüge im 2-Mann-Cockpit sowie der Betrieb mit zwei Kapitänen im Fokus sowie die dazugehörende Kommunikation und Kooperation, die situative Aufmerksamkeit, aber auch die Entscheidungsfindung der Crew.

Der Zwischenbericht der Sust hat aber auch ein Risiko in den Fokus gerückt, das schleichend entsteht und mit jedem Jahr wächst: die Altersschwäche von Flugzeugen. Das haben die internationalen Luftfahrtbehörden bereits um die Jahrtausendwende erkannt. So ging etwa das australische Verkehrsministerium in einer Studie der Frage nach: «Wie alt ist zu alt?» Es kam zum Schluss: Sind sie nicht gewissenhaft gewartet, stellen die in die Jahre geratenen Maschinen ein Sicherheitsrisiko dar, und ordnete vor mehr als zehn Jahren angepasste Instandhaltungsverfahren an.

Sonderprogramm der Absturzmaschine war in Arbeit

Seit 2011 entwickelt auch das Bazl ein «Aging Aircraft Program». Ein besonderes Augenmerk gilt dabei klassischen Oldtimern wie der Ju-52, weil deren Herstellerbetriebe nicht mehr existieren. Bei jüngeren Fliegern stellen diese sicher, dass Inspektionsabläufe gewährleistet sind und regelmässig Mängel ausgemerzt werden. Im Fall von Oldtimern sollen dies in der Schweiz künftig spezifische Sonderkontrollprogramme sicherstellen – ausgearbeitet von den jeweiligen Betreibern, abgesegnet durch das Bundesamt. «Ziel ist, gesicherte Erkenntnisse darüber zu erhalten, ob und unter welchen Bedingungen historische Flugzeuge weiter betrieben werden können», sagt Bazl-Sprecher Holderegger. Die Betreiber müssten nachweisen, dass sie die Sonderkontrollprogramme durchgeführt haben. «Was wir mittels Inspektionen überprüfen.»

Bei der Ju-Air in Dübendorf beschäftigte man sich seit 2016 damit. Wie es beim Bazl heisst, wurde für die am Piz Segnas abgestürzte Maschine schon vor dem Unglück ein Sonderkontrollprogramm aufgegleist. «Dieses war zur Zeit des Unfalls noch in Bearbeitung bei Ju-Air», sagt Holder­egger. Das Bazl verlangt nun von den Verantwortlichen, dass sie ein entsprechendes Programm noch diesen Winter vorlegen.

(SonntagsZeitung)